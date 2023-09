KVÍZ: Jak dobře znáte Stardance? Už příští týden navštíví Brno taneční špička

/KVÍZ/ Světovou špičku v tanečním sportu spatří Brňané už příští týden. Od 6. do 8. října se v Městské sportovní hale Vodova poperou o titul mistrů světa do jednadvaceti let tanečníci latinskoamerických tanců, o post mistrů Evropy zabojují taneční páry ve standardních tancích. Kromě toho čeká halu Vodova ve stejném termínu jednadvacátý ročník akce Brno Open.

Jonáš Tománek se Šárkou Kosmákovou vybojovali 4. místo na Mistrovství Evropy | Foto: We are Kometa family