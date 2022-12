Řekl bych, že jsou spíš trochu jiné, než že by jich bylo víc. Problém je, že si člověk dokáže představit míru odpovědnosti, kterou bude mít, ale představu si dopředu nedokáže prožít. Ta se dá jenom vymyslet. Představu začnete prožívat až v okamžiku, kdy nastane. Neříkám to, protože bych plakal nad rozlitým mlékem, ale protože si prožitek dopředu představit nelze. To je pro mě nová věc.

Možná je to více o pocitu odpovědnosti. Když hrajete v uvozovkách druhé housle, pořád jsou tam ty první, takže když druhé vypadnou, první pořád dokážou hrát. Kdybych to přirovnal právě ke dvěma houslistům, hrajete pořád stejnou skladbu. Teď už tam ale není takové jištění, že když něco nezvládnu, bude tam pořád druhá postava, která to dokončí. Asi je to víc o pocitu, než že by se to nějak prakticky promítlo do toho, co člověk dělá. Přirovnal bych to třeba i k manželům, kteří nejdříve nemají děti, ale později už ano. Najednou je potřeba daleko větší odpovědnost, kterou cítí i za dítě. Přitom když ho ještě neměli, cítili ji jen sami za sebe.

Já tedy nepeču cukroví, ale po profesní stránce jsou Vánoce vždy příležitost, kdy o nich mluvíte na všech úrovních. Od kazatelny počínaje a po média konče. Proto je potřeba si vše dopředu nachystat, tím myslím například kázaní. To je část povinností, které jsou nové. Současně řešíme každodenní věci, takže to není o tom, že by člověk ty ostatní vynechal. V tom je předvánoční doba náročnější, jako když doma musíte uklidit, napéct, nakoupit a současně chodit do práce, protože si na to nevezmete dovolenou.

Jak to vnímáte v kostele?

Na Vánoce se těším, protože je atmosféra na bohoslužbách radostná a myslím, že i lidé chodí o Vánocích do kostela rádi. Třeba i ti, kteří tam jinak příliš nechodí, se na půlnoční mši těší a zajdou se s dětmi podívat aspoň na betlém. Většinou se o Vánocích snažíme být lépe naladěni. Občas se to podaří, občas ne. Slavnostní atmosféra tomu ale pomáhá.

A po osobní stránce?

Mám zvyk, že když si chystám kázání, není příprava jen o tom, že si sednu, píšu a občas se podívám do nějaké knihy. Vždy se to snažím proložit modlitbou - vstát od počítače, srovnat si věci v hlavě a pomodlit se. Vánoce mám více spojené s tím, že se snažím najít klid, abych si všechno nechystal jen v překotnosti, ale abych se na svátky z hlediska své chatrné lidské přirozenosti a duševna naladil a připravil. To je právě trochu jiné než ostatní měsíce.

Jaký je vlastně duchovní význam Vánoc?

V centru dění je stále malé dítě v jesličkách. Bez rozdílu, zda věříme nebo nevěříme v Boha, je potřeba si uvědomit, že nám malé děti mohou být obohacením a vzorem v tom, jak se chovají a jak přistupují k životu a ke světu. Radují se z každého dárku, nezjišťují, kolik stojí. Naopak řeší, že něco dostaly a mají z toho radost. Současně jsou upřímné. Nám dospělým řeknou všechno, ať už je to vhod či nevhod, ale přesto se na ně nezlobíme, protože zlobit se na malé děti je hodně obtížné. Proto si myslím, že mohou být Vánoce povzbuzením i pro ty, kteří nejsou věřící, ale musí mít aspoň trochu citlivou duši, dokázat se zastavit a uvědomit si to. Nevystačíme si sami, celý život se můžeme učit, a to právě třeba od dětí.

Měl jste v dětství nějaký vytoužený dárek?

Hned tři. Velkého plyšového medvěda, koloběžku a autíčko na dálkové ovládání. Všechny tři jsem postupně dostal pod stromeček. Dnes Vánoce slavím více liturgicky. Tím, že jsem v trochu jiné roli než účastník bohoslužby, tato sféra převažuje. Účastním se také kněžského společenství a návštěv u rodiny, takže mám svátky v těchto třech rovinách.

Uskuteční se letos půlnoční bohoslužba v katedrále svatého Petra a Pavla?

Stejně jako každý rok bude půlnoční mše na Petrově i letos. V Brně bývá půlnoční bohoslužba ve většině kostelů, někde začínají i v deset nebo jedenáct hodin večer. Ta na Petrově ale opravdu bude o půlnoci. Letos už to bude konečně tak, jak to bylo v době před pandemií, tedy bez omezení. Doufejme, že do té doby nepřijde nějaká další epidemie.

Mohou lidé zavítat na mši ještě do konce adventu?

Na Petrově jsou mše každý den, v adventní době jsou navíc ještě roráty, které v posledních deseti letech prožívají renesanci, a to dokonce i ve městech. Každé pondělí v šest hodin ráno je bohoslužba, která je hojně navštěvovaná i navzdory tomu, že je tak brzy. Navíc s sebou nese i zážitek v podobě tmy a světla pouze ze svíček, to dodává specifickou atmosféru. Účastníci jsou pak zváni na snídani na faru, tam už ale nejdou všichni, někteří totiž spěchají do práce.

Myslíte, že se lidé po pandemii začínají do kostelů postupně vracet?

Nedá se udělat obecný závěr, který by platil pro všechny farnosti. V některých farnostech věřících v kostele ubylo. V covidové době to mnohdy bylo co farář, to youtuber. Byl to logický a vstřícný krok, lidé pak víru prožívali při online bohoslužbách doma. Mělo to svoje výhody, lidé mohli přepínat mezi kostely. Jeden pán mi dokonce psal, že sledoval na monitoru čtyři bohoslužby najednou a nemusel u toho vůbec z domu. Jeden zvyk tak někteří lidé nahradili jiným. Ti, kteří si zvykli na přechod do online světa, se už do kostela nevrátili, a ochuzují se tak o společenství s dalšími lidmi. Jsou ale farnosti, kde neubyl nikdo. Nebo paradoxně jsou i takové, kde lidé přibyli. Sledovali mši a řekli si, že by tam mohli chodit, protože se jim to líbí.

Může takový částečný přechod přilákat k církvi více lidí?

Na jedné straně je dobře, že jsou mše vysílané v rádiu nebo online, třeba pro ty, kteří jsou nemocní nebo musí chodit do práce na směny. Alespoň o to nejsou ochuzeni. Na druhé by církev měla být živým společenstvím, kde se lidé fyzicky potkávají. To je to, co může církev nabídnout jinak, než nabízejí jiná společenství. Online nám může pomoct docílit přesahu, měla by to ale být především pozvánka do společenství. Online svět je důležitý, protože se na bohoslužbu podívají i lidé, kteří by jinak do kostela nešli. Nemyslím si ale, že bychom do tohoto online módu měli přejít trvale. Nevznikl totiž jako pastorační program, nýbrž jako z nouze ctnost.

Jsou Vánoce pro věřící po Velikonocích druhým nejdůležitějším svátkem, nebo je to jinak?

Je to pravda teologicky, ale pocitově vítězí Vánoce. Velikonoce jsou spojené s pojmy jako oběť, kříž, světlo na konci tunelu a vzkříšení, kdežto Vánoce připomínají radost narozeného dítěte, radost rodičů a okolí. Ve společnosti se lépe prožívají a je na ně pozitivněji naladěná. Osobně si myslím, že ani komerce není o svátcích tak divoká, jako bývala dřív. Často je ale zase ta nevýhoda, že je příprava na Vánoce mnohem náročnější. Je potřeba všechno uklidit a zařídit. Pak už je člověk z Vánoc tak unavený, že si je vlastně ukradne. Nebo se naopak nedokáže zastavit a běží jako elektrická myš až do Nového roku. Vánoce mu přitom neutečou, to on uteče jim.

Ztratily podle vás svátky svoje duchovní kouzlo vlivem jejich komercionalizace?

Myslím, že jsme v uplynulých dvou letech kvůli covidu a nyní kvůli válce na Ukrajině přece jen začali přemýšlet trochu jinak. Mírně nás to v konzumu zabrzdilo. Uvědomujeme si, že jsou kolem nás lidé, kteří se nemají tak dobře. Pocit tísně nás vede k zamyšlení, ať jsme věřící, nebo ne. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit a ani se na ně nemůžeme stoprocentně připravit. Ani na Vánoce se nedokážeme připravit na sto procent, ale díky těmto prožitkům jsme se možná naučili z vnějších nároků trochu slevit.

Patří právě válka na Ukrajině, energetická krize nebo pandemie koronaviru mezi důvody, které mohou vést k tomu, že se lidé začnou obracet k víře?

Každá krize se pro člověka může stát šancí, záleží na tom, jak ji uchopí. O Vánocích si připomínáme, že se Bůh stal člověkem, takže vlastně vše, co uděláme pro někoho druhého, uděláme i pro Boha a naopak. Připomíná nám to, že má naše lidskost daleko větší hodnotu, než si můžeme uvědomovat. Vztahy mezi lidmi jsou daleko důležitější, než jsme si předtím připouštěli, protože instituce se o nás nedokážou postarat ve všech rovinách. Proto se o Vánocích chodí na návštěvy, není to jen o pití kávy a cukroví, ale o vzájemné blízkosti. Paradoxně si myslím, že to, co jsme prožívali v minulých letech, nás může přivést k tomu, že máme více myslet na druhé.

Co byste do nového roku popřál sobě i Jihomoravanům?

Podvědomě se vše ve svém okolí snažíme nastavit tak, aby to bylo optimální, neměnné a šťastné. Je to taková touha po nebi. Přál bych si, abychom se nenechali znechutit, když se nám to nedaří a občas musíme začít znovu. Jako když uvaříte jednou dobrou večeři, ale za dva dny už máte zase hlad. Klíčem cesty ke štěstí jsou neustálé vzestupy a pády. Boží pomoc tkví právě v tom, že znovu vstane. Přál bych si tedy, abychom měli v novém roce odvahu zase vstát a jít jako mudrcové, kteří takto došli až do Betléma.

Kdo je Pavel Konzbul



Narodil se 17. října 1965 v brněnském Juliánově.



Vystudoval gymnázium v Křenové ulici, pak pokračoval ve studiu elektrotechnologie na Vysokém učení technickém v Brně.



Před devatenácti lety přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou někdejšího biskupa Vojtěcha Cikrleho.



Od letošního května působí jako diecézní biskup brněnský, jmenoval jej papež František.



Ve volném čase si rád odpočine u čtení knih nebo sledování filmů.