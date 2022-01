V letních měsících tam parkuje řada návštěvníků brněnského koupaliště Riviéra. Při přecházení přes rušnou silnici v Bauerově ulici musí čekat na zelenou. V budoucnu celou ulici překonají po lávce. Její výstavba bude součástí rekonstrukce této části velkého městského okruhu. Silničáři se do ní pustí zřejmě na konci letních prázdnin.

Současnou silnici kolem výstaviště rozšíří. Namísto namalované bílé čáry mezi oběma opačnými směry nově povede střední dělící pás. Kvůli odstranění parkovacích ploch odstaví řidiči auta jinde, poblíž plánované multifunkční haly. „Pomocí dvou lávek vymístíme ze silnice pěší provoz. Jedna povede do areálu Riviéry, druhá k velodromu," upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Pro chodce vzniknou nové chodníky. První, víc než půlkilometrový, povede od lávky v úrovni velodromu směrem k Riviéře. Druhá komunikace pro pěší povede v délce asi 440 metrů ze stejné strany okolo nové vozovky, takzvané prodloužené ulice Křížkovského, k aréně.

Kromě přechodů z vozovky zmizí také zastávky pro městskou hromadnou dopravu. Autobusy pojedou po nově vytvořené obousměrné silnici, která povede mezi velodromem a mimoúrovňovou křižovatkou Pražská radiála. Obslouží přitom zastávky u velodromu, Riviéry i plánované haly.

Stavbaři odstraní současné parkovací plochy nacházející podél silnice. Šoféři z nich proto v budoucnu už nenajedou přímo do vozovky. Opatření spolu se zrušením přechodů a přesunem městské hromadné dopravy na souběžnou komunikaci umožní zvýšit nejvyšší povolenou rychlost. „Díky odstranění bodových závad by tam řidiči měli jezdit rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu," potvrdila Trubelíková.

Silničáři plánují začít hledat zhotovitele prací na přelomu ledna a února. Do rekonstrukce se má vybraná firma pustit nejpozději v září. „Předpokládáme, že to bude na konci letních prázdnin, tak aby nebyla ohrožena koupací sezona na Riviéře. Do dalšího léta pak mají dělníci vybudovat lávku. Tím zajistí pěším průchodnost přes stavbu na koupaliště," uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Velký městský okruh Bauerova v Brně



Jedná se o úsek dlouhý 1,3 kilometru podél výstaviště od Křížkovského ulice po mimoúrovňovou křižovatku Pražská radiála.



Práce budou spočívat v rozšíření vozovky kvůli přidání středního dělícího pásu, vytvoření dvou překlenujících lávek nebo vzniku takzvané prodloužené ulice Křížkovského.



Úsek propojí existující a plánované části okruhu.



Soutěž na výběr zhotovitele má začít na přelomu ledna a února.



Předpoklad zahájení rekonstrukce je nejpozději v září, trvat má 2 roky.



Hotový bude zhruba ve stejné době jako nedaleká část okruhu v Žabovřeské ulici.



Předpokládané náklady jsou 606 milionů korun bez daně, podělí se o Ředitelství silnic a dálnic, Brno a místní teplárny.

Rekonstrukce ulice má trvat čtyřiadvacet měsíců. Skončí zhruba ve stejné době jako nedaleká další část městského okruhu v Žabovřeské. V Bauerově se musí řidiči obrnit trpělivostí nejen kvůli její opravě, ale i souběžné stavbě protipovodňových opatření podél řeky Svratky v úseku od Riviéry až po most v Uhelné ulici. Začne v lednu a zkomplikuje silniční provoz už letos. „Dopravní omezení ještě nejsou stanovená. Budeme o nich jednat příští týden. Obě stavby se ale budou určitě překrývat," řekla koordinátorka dopravy v Brně Vlasta Jágerová.

Předpokládané náklady na Bauerovu jsou zhruba šest set milionů korun bez daně. Kromě Ředitelství silnic a dálnic se na nich budou podílet i Brno a místní teplárny. „Bude se totiž stavět nejen čtyřpruh, ale také doprovodné komunikace v podobě prodloužení Křížkovského, parkovací plochy pro halu a další související záležitosti," vysvětlila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic museli plány na dlouho uvažovanou rekonstrukci Bauerovy uspíšit kvůli připravované aréně. Ta má letos začít vznikat v nedaleké západní části areálu výstaviště. Po jejím dostavění a zprovoznění se v lokalitě očekává větší provoz. Silničáři opravu Bauerovy koordinují s plány na přeměnu okolí haly, kde vyroste hned několik parkovišť pro návštěvníky stejně jako pro lidi mířící na Riviéru či do veletržního areálu. Ohled berou i na stanici plánované lanovky, která má vzniknout v blízkosti Bauerovy.

Úsek Bauerova dotváří jihozápadní část trasy velkého městského okruhu. V budoucnu na tuto část naváže u Křížkovského ulice úsek vedoucí přes řeku Svratku a následně hlavně pod Červeným kopcem. Pod ním začne tunel, který projde také pod Štýřicemi a vyústí nedaleko Ústředního hřbitova. „Úseky navazující na Bauerovu jsou v tuto chvíli pouze koncepční," podotkl už dřív ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.