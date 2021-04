V době pandemie vyrazil za lyžováním kousek za české hranice do polského střediska Zieleniec. Po návratu umístil na sociální sítě z výletu videoreportáž. Místostarostu brněnských Bohunic Milana Hrdličku za to tepe opozice, která nejprve nechala na středečním mimořádném zastupitelstvu hlasovat o jeho setrvání ve funkci. Pro byl jediný z dvaceti zastupitelů, vyzývá ho proto nyní k odstoupení.

Podle opozičních zastupitelů bylo jednání Hrdličky nepřijatelné, protože ministerstvo zahraničních věcí doporučovalo v polovině února cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, což lyžování nebylo. Navíc prostřednictvím videa podle nich nabádal lidi, aby do Polska sami vyrazili. „Měl by vyhodnotit projevenou podporu a rezignovat na funkci. Máme místostarostu bez důvěry, uvidíme, co bude dál," řekl opoziční zastupitel a bývalý bohunický starosta Miloš Vrážel.

Doplnil, že opoziční zastupitelé však zřejmě na dalším nejbližším zastupitelstvu podají návrh na Hrdličkovo odvolání z funkce, pokud z funkce neodejde.

Doporučení není zákaz

Hrdlička, který video později ze sociálních sítí stáhl, odmítá, že by se výletem do Polska něčeho dopustil. „Nic jsem neporušil. Doporučení vlády je doporučení. Není to zákaz. Nikoho jsem nenakazil. Po návratu jsem měl dva dny home office a po víkendu jsem si pak v pondělí ráno dělal výtěrem test, zda nejsem pozitivní. Nebyl jsem," uvedl.

Při debatě na zastupitelstvu projevil Hrdlička lítost nad tím, že celá aféra vznikla. „Chtěl jsem něco sdělit, tak jsem natočil video. Nezmiňoval jsem v něm, že jsem místostarosta. Byla to krátká reportáž, jak to v tu dobu v Zielenieci vypadalo, což leželo opozici v žaludku, protože řekli, že jsem se politicky zviditelňoval. Problém, že bych porušil nějaké nařízení, byl zástupný," míní Hrdlička.

Podle Vrážela se jedná pouze o politické výmluvy. „Považuje to za osobní selhání, které se snaží oddělit od pozice veřejného funkcionáře, což úplně nejde. Říká, že to nemá vliv na výkon jeho funkce, ale to není pravda. Starosta v dubnovém zpravodaji píše, že sám dodržuje všechna opatření a prosí všechny, aby dělali totéž, tak nevím, proč stejná kritéria nevznese na nejbližší spolupracovníky," podivil se.

Bohunický starosta Antonín Crha Hrdličku ve funkci nadále podporuje. „Neudělal nic nezákonného. Byl na horách v době, kdy to vládní nařízení umožňovala," sdělil.

Dodal, že se za své jednání Hrdlička omluvil. „Ne snad za to, že by něco porušil, ale že je to vnímáno negativně. Snaží se dělat drobné videoreportáže z různých míst a situací, v tomto případě to udělal taky a nedošlo mu, že by to někdo mohl vnímat negativně," poznamenal Crha.

Do problémů se uvedl sám

Brněnský politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink upozornil, že v současnosti lidé vnímají u politiků téměř veškeré jejich jednání jako politické. „Zvolený místostarosta by si měl uvědomit, jak se chová, jedná a vystupuje nejen na úřadu, ale i jinde na veřejnosti. A pokud své jednání ještě zveřejňuje na internetu, tak není co dodat a do problémů se uvedl sám," okomentoval Pink.

Už v minulosti podle něho celou řadu představitelů měst a obcí jejich zastupitelé zničehonic odvolali. Hrdlička by proto nebyl prvním takovým případem v české komunální politice. „Na první moment nejsou důvody odvolání komunálních politiků známé, po čase je vše jasnější," zmínil Pink.

Na středečním zastupitelstvu z dvaceti přítomných zastupitelů hlasoval v tajné volbě pro setrvání Hrdličky jediný. Šest bylo proti tomu, aby ve funkci zůstal, pět zastupitelů se při hlasování zdrželo. Osm se do hlasování vůbec nezapojilo, podle Hrdličky se jednalo o členy koalice.

Kritiku sklidil Hrdlička už v minulosti, když v roce 2017 v bohunickém zpravodaji přirovnal pro migranty použil srovnání se slimáky. Podle svých slov chtěl rozvířit debatu, dočkal se ale kritiky od místní opozice, zástupců menšin i veřejnosti.