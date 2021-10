Nyní se výzkum zaměřil i mimo žánr klasiky. Epileptikům ve svatoanenské nemocnici pouští muziku relaxační nebo filmovou, přičemž dosavadní výsledky ukazují, že hudební vkus na účinnost nemá vliv. „Jak jsme zjistili díky spolupráci s inženýry z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií brněnské techniky, jsou to akustické charakteristiky hudby, které mají na mozkovou aktivitu epileptiků vliv, nikoliv to, zda se dotyčnému hudba líbí nebo ne,“ uvedl Ivan Rektor.

Švandrlíková se rovněž zapojila do výzkumu vlivu hudby na epileptické výboje, o němž Deník psal již dříve. „Využíváme toho, že má pacientka při došetřování v mozku zavedené elektrody. Do speciálních těsnících sluchátek jí pouštíme různou hudbu a sledujeme, jak se odráží v počtu epileptiformních výbojů. Jejich počítáním můžeme stanovit, která hudba je pro ni z hlediska redukce výbojů nejvhodnější,“ vylíčil Strýček.

Tu záchvaty postihují od dvanácti let i několikrát do měsíce. Pacienti při nich nejčastěji dostávají silné křeče, ztrácí vědomí, pokoušou si jazyk, rytmicky škubou nohami a rukami, načež skončí v bezvědomí. „Od operace očekávám, že mi v budoucnu výrazně usnadní život. Nemoc mě omezuje, ať už jde o výběr povolání nebo partnerské vztahy. Málokdo unese neustálou hrozbu dalšího záchvatu,“ posmutněla epileptička.

lékaři pomocí implantovaných monitorují její mozkovou aktivitu a hledají ložisko epileptických epizod. „Elektrody zavádíme do předem vytipovaných míst v mozku, abychom viděli, co se v těchto oblastech během záchvatu děje, a mohli tato místa poté operovat s mnohem větší jistotou,“ popsal neurolog ze svatoanenské nemocnice Ondřej Strýček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.