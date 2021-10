Některým místním nově upravené parkoviště nevadí. „Já jsem zvyklý chodit po druhé straně, kde chodník je, takže mě to tolik neobtěžuje. Věřím, že pro maminky s kočárky to může být nepříjemné,“ řekl Radek Pinkava.

Rekonstrukci Sokolské ulice mají na starosti pracovníci Brněnských komunikací. Provedli nezbytné opravy stávajících ploch, tak aby zachovali jejich funkčnost a odstranili všechny vady. „Správce komunikace při prohlídce zjistil havarijní stav opěrné zdi v blízkosti budovy Sokolu Brno, stávajícího prostoru parkoviště a obslužného chodníku pro výstup z automobilu, kde bylo povolené parkování s převisem,“ informovala jejich mluvčí Vladimíra Navrátilová. Podle jejích slov rekonstrukcí nebyl změněn parkovací režim kolmého stání. Navíc nedošlo k úpravě rozměrů určených pro parkování vozidel či prostoru pro pohyb chodců. „Změna nastala pouze ve výškovém uspořádání, a to z důvodu lepšího využití sklonových poměrů a zlepšení odtoku vody,“ dodala Navrátilová.

Rekonstrukci parkoviště označil za zbytečnou Ondřej Fadrhonc, který bydlí v nedaleké Botanické ulici. „Nic krom žlutých zarážek se tu nezměnilo, jen se tady nedalo tři týdny zaparkovat,“ sdělil na místě redaktorce Rovnosti mladý muž. Na zemi u každého parkovacího místa jsou nově bezpečnostní bariéry. Mají pomoci zanechat průchod kolem aut. Často je ale řidiči překonají a zasahují tak do prostoru určeného pro chodce.

