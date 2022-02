Představitelé města před několika lety zveřejnili plán revitalizace nábřeží Svratky a Svitavy. Od minulého roku začali okolí řeky připravovat. Součástí prací je vykácení dřevin, které stály na nábřeží desítky let. „Je to obrovská škoda, nábřeží dělaly hezčím. Nevím, proč je pokáceli, byly to krásné a zdravé stromy,“ politovala situaci Brňanka, která se představila jako Pokorná.