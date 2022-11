Kontroly mají především preventivní charakter. „Pokud by ale přece jen nastala nějaká nepříjemná situace, strážníci ji lidem pomohou ihned řešit,“ oznámil vedoucí revíru Střed Radek Hála.

Vrcholí přípravy na start vánočních trhů v Brně: dvě stovky stánků i nový likér

Po celou dobu trhů se řidiči připraví na omezení, která ovlivní i jedince s oprávněním pro vjezd do historického centra. Upozorní je přenosné dopravní značky zákaz vjezdu a na jejich dodržování dohlédnou strážníci z dopravní jednotky. „Denně tudy projde velké množství lidí. Často jde o skupinky, které jsou v družném hovoru a příliš se nesoustředí na to, co se kolem nich děje. Bezpečí chodců je pro nás velmi důležité, proto řidiči, kteří by značení nerespektovali nebo porušovali dopravní předpisy, musí počítat s postihem,“ vysvětlil vedoucí dopravní jednotky Emil Zdražil.

Desítky hlídek městské policie se zaměří také na okolí nákupních center a hojně navštěvovaných míst. „Nebudou chybět ani u rozsvěcení vánočních stromů v jednotlivých městských částech,“ dodala Skřivánková.