Už v sobotu začne delší dobu trvající tramvajová výluka linek 6 a 8 jezdících běžně do brněnského Starého Lískovce. Cestující musí využít náhradní autobusy. Omezení se dotkne také lidí dojíždějících regionálnímu autobusovými linkami z blízkých obcí na Brněnsku.

Budoucí podoba konečné zastávky na tramvajové trati u univerzitního kampusu. | Foto: vizualizace Dopravní podnik města Brna

Běžně jezdí autobusem linky 69 z Bosonoh do Starého Lískovce, odkud pokračuje šestkou nebo osmičkou po kolejích do centra města. Studentce Silvii Pražanové z brněnských Bosonoh se od soboty cestování výrazně ztíží. Začíná dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce. „Nic o ní nevím, je to pro mě čerstvá informace. Spoje využívám skoro denně, výluka mi rozhodně způsobí komplikace a prodlouží cestu až na pětačtyřicet minut,“ sdělila na dotaz Rovnosti.