Na nové žáky se těší i třídní učitelky v prvních ročnících, jež započaly přípravu na nový školní rok už v červnu. „Tiskneme a stříháme různé plakáty a pomůcky, abychom děti aktivizovali při výuce, aby jenom neseděly v lavicích, protože od frontální výuky ustupujeme," vysvětlila učitelka Renáta Klusáková.

Podle ní jeden přípravný týden nestačí. „Už v létě přemýšlíme nad přípravou a nakupujeme různé materiály na různých webech pro učitele a plánujeme pro děti celoroční motivaci," řekla Klusáková.

Kromě pestrobarevné výzdoby na prvňáky v každé třídě čeká i koberec a hračky. „To jsme my jako děti neměli. V každé třídě mají koutek, kde jsou hračky a mohou si o přestávce hrát. Když jsme byli my děti, tak to byly klasické třídy jenom s lavicemi," vzpomíná třídní učitelka 1.A Pavla Pilátová.