Nevšedně vypadající autobus vyráží každý prázdninový den včetně sobot a nedělí v půl desáté dopoledne z brněnského náměstí Svobody. Jeho trasa poté vede přes klášterní zahradu na Mendlově náměstí do zoo na Mniší hoře. „Jízda speciálním autobusem a návštěva brněnské zoo se tak promění v napínavou a vtipnou detektivku, pátrající po hlubších zákonech přírody. Inspirací pro celý zážitek je osobnost Mendela. Jeho zvídavost, schopnost pozorovat věci kolem sebe a dávat je do souvislostí,“ informovala mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.

Provoz zoo busu bude zahájen v pátek 1. července. Jízdenka pro dospělého a dítě stojí 599 korun. V ceně je zahrnuta zážitková jízda s průvodcem, vstupné do zoo, detektivní deník a speciální odznak. Doba trvání projížďky a samotné šifrovací hry je zhruba tři hodiny. Následně se mohou účastníci hry zdržet v zoo až do konce otevírací doby. Pro přihlášení do šifrovací hry je potřeba mobilní telefon.