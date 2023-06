Pátek a sobota 2. a června na brněnském hradě Špilberk bude patřit Prima FRESH festivalu. Můžete se těšit na nabídku legendárních restaurací a špičky české gastronomie.

Zdeněk Pohlreich přijede i na hrad Špilberk. | Foto: TV NOVA

Na místě bude například Café Imperial Zdeňka Pohlreicha, které bude mít společné menu s Valoria Restaurant, Český Národní tým kuchařů a cukrářů, U Sapíků Restaurant a Marcel Ihnačák Restaurant. Předvedou se i místní podniky, nebude chybět ani Extrémní catering, pivovary v čele s Pivovarem Raven, vinařství a degustace, ty nejlepší světové delikatesy, kavárny a bary.

Zábavu nabídne i doprovodný program. Ve festivalové kuchyni na hlavní stage si budou vařečku podávat hvězdy českého gastronomického nebe Zdeněk Pohlreich, Veronika BESKY, Pavel Berky, kuchaři Českého Národního týmu kuchařů a cukrářů nebo herci seriálu ZOO.

V pátek vtrhne na pódium také Děda Mládek Illegal Band a v sobotu se o zábavu postará Lukáš Pavlásek s pořadem Na Stojáka a Delikátní program bude nabízet DeguStage, kde se spárují lahodná vína s delikatesami Great Taste a zahraje cimbálovka.

Páteční program začíná od dvou hodin a potrvá do devíti do večera, v sobotu si nabídku užijete od dopoledních desíti hodin do osmi do večera. Vstup do areálu hradu je hlavní branou.

Vstupenky budou v prodeji na místě. Jednodenní stojí 150 korun, děti do 140 centimetrů a ZTP mají vstup zdarma.