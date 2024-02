Podpisy do petice proti vzniku lanovky v Brně začali sbírat lidé z České společnosti ornitologické. Jsou přesvědčení, že stavba vážně ohrozí největší nocoviště havranů na jihu Moravy.

Ornitologové v Brně mají obavy o nocoviště havranů. Snímek je ilustrační. | Foto: Pixabay

„Nyní lze podepsat oficiální petici a zúčastnit se exkurze na nocoviště havranů, kavek a vran. Mnohé další kroky chystáme, abychom mohli společně ochránit tuto unikátní lokalitu,“ oznámili v pondělí ornitologové.

Lanovka má cestující přepravovat z Pisárek do Bohunic. Z výstaviště do kampusu by se dostali přibližně za pět minut. Ornitologové jsou proti. Tvrdí, že výstavba výrazně zasáhne do životního prostředí a naruší letité zázemí ptáků.

„Havrani polní přilétají z dalekých hnízdišť v Rusku a Bělorusku a na nocování se k nim připojuje i celá brněnská populace silně ohrožených kavek obecných. Společné nocování velkých hejn je z širšího okolí Brna známé více než sto let, přičemž od zimy 2011/12 existuje dotčené nocoviště v oblasti Riviéry,“ upozornil před časem předseda ornitologů na jihu Moravy, Jan Sychra.

Více o petici TADY.

Zástupci brněnského dopravního podniku, který má přípravu lanovky na starosti, se brání. Podle nich stavba prošla posouzením krajských úředníků z odboru životního prostředí. Jejich hodnocení bylo podle mluvčí podniku Hany Tomaštíkové kladné. Stavba by mohla začít v roce 2026.

Plánovaná lanovka z Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. :Zdroj: Magistrát města Brna