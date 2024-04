Podle jejich požadavků na povrchu střechy a na fasádách nesmí být použity materiály s reflexními vlastnostmi, které by měly vliv na oslnění. „Veškeré venkovní osvětlení včetně osvětlení zařízení stavby a konečného objektu musí být směřováno shora dolů pod úhlem devadesáti stupňů, aby nebylo považováno jako klamavé a nebezpečné světlo v leteckém provozu," uvedl v dokumentu ředitel Odboru drážní dopravy na ministerstvu dopravy Jindřich Kušnír.

Redakce Brněnského deníku Rovnost oslovila s žádostí o vyjádření zástupce brněnského dopravního podniku, který má přípravu projektu na starosti. „Rozhodnutí Ministerstva dopravy jsme zatím neobdrželi, proto se k němu bohužel v tuto chvíli nemůžeme blíže vyjádřit," sdělila v odpovědi mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Od výstaviště do kampusu se mají lidé dostat po dostavbě lanovky dostat už za pět minut. Hlavním účelem je rychlé spojení oblasti brněnského výstaviště právě s kampusem a bohunickou nemocnicí. Lanovka má být sedmnáct set metrů dlouhá. Cestou překoná převýšení jednasedmdesát metrů.

Lanovka podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla může do budoucna odlehčit automobilové dopravě, která je na frekventovaných trasách v Brně problémová. „Lanovka má mít přepravní kapacitu dva tisíce lidí za hodinu. To je tisíc aut, možná víc, když si vezmu, že velké množství lidí jezdí samostatně," poznamenal Kratochvíl.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, proti vzniku lanovky jsou také ornitologové. Jsou přesvědčení, že stavba vážně ohrozí největší nocoviště havranů na jihu Moravy. Vznikla i petice. „Společné nocování velkých hejn je z širšího okolí Brna známé více než sto let, přičemž od zimy 2011/12 existuje dotčené nocoviště v oblasti Riviéry,“ upozornil před časem předseda ornitologů na jihu Moravy Jan Sychra.

Zástupci brněnského dopravního podniku se však brání. Podle nich stavba lanovky prošla posouzením krajských úředníků z odboru životního prostředí. „Zabývali se všemi aspekty vlivu stavby na životní prostředí, včetně ochrany fauny a flóry. Kladné vyhodnocení tohoto řízení bylo součástí nezbytných dokladů pro získání stavebního povolení," oponovala už dříve Tomaštíková.

Poslední odhad, kdy by mohla stavba lanovky začít, byl rok 2026. Tento termín se už v minulosti měnil. Zástupci brněnského magistrátu i dopravního podniku stále hledají zdroje a dotační tituly k pokrytí nákladů. Předpokládaná cena je zhruba 950 milionů korun. Podle Kratochvíla je ve hře i spolupráce se soukromým investorem.

Lanovka do kampusu:

- propojí Lipovou ulici v Pisárkách s bohunickým kampusem

- má začínat ve stanici Pisárky-Lipová u tramvajové smyčky, pokračovat přes mezistanice Riviéra a Kampus a skončit ve stanici Kampus-terminál

- má být 1700 metrů dlouhá

- bude mít kapacitu až 2 000 lidí za hodinu

- cestující se díky ní přepraví do kampusu pohodlně a zcela mimo silnici

- cestou překoná převýšení 71 metrů

- v provozu má být denně mezi 6. a 22. hodinou

- od výstaviště do kampusu má trvat cesta 5 minut

- předpokládané náklady jsou asi 950 milionů korun