„Havrani polní na Brněnsko přilétají v zimním období z dalekých hnízdišť v Rusku a Bělorusku a na nocování se k nim připojuje i celá brněnská populace silně ohrožených kavek obecných. Společné nocování jejich velkých hejn je z širšího okolí Brna známé více než sto let , přičemž od zimy 2011/12 existuje dotčené nocoviště v oblasti Riviéry. To ukazuje, jak významný je tento lesní porost v blízkosti centra Brna,“ upozornil předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Podle nich stavba lanovky prošla posouzením krajských úředníků z odboru životního prostředí. „Zabývali se všemi aspekty vlivu stavby na životní prostředí, včetně ochrany fauny a flóry. Kladné vyhodnocení tohoto řízení bylo součástí nezbytných dokladů pro získání stavebního povolení," oponovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Plánovaná lanovka z Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. :Zdroj: Magistrát města Brna

Projekt má v současné době vydané společné stavební povolení, které ale ještě nenabylo právní moci. Jak už Deník dříve informoval, proti tomu se odvolala Masarykova univerzita i sdružení vlastníků domu na hraně svahu.

Představitelé dopravního podniku přesto předpokládají, že by stavba lanovky mohla začít v roce 2026. Tento termín se už v minulosti měnil. „Stále hledáme vhodné zdroje a dotační tituly k pokrytí nákladů," řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Předpokládaná cena je zhruba 950 milionů korun.

Stavbu lanovky podporuje městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Dává mu logiku i v souvislosti s multifunkční halou. Před pár měsíci Deníku sdělil, že ve hře jsou i další varianty zaplacení stavby lanovky.

„Rádi bychom vstoupili do jednání s určitými výrobci, jestli by si to formou koncesního řízení nechtěli vzít. Dovedu si představit, že to může být pro někoho i zajímavá delší investice," poznamenal tehdy Kratochvíl.

Názory lidí na unikátní dopravní spojení, které ve městě zatím schází, se liší. Například student Tomáš Novotný by ji využil. „Jezdím z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity do kampusu snad každý den. Kdyby tady lanovka byla, určitě bych ji občas využil. O moc rychlejší to asi nebude, ale aspoň bych se nemusel mačkat s ostatními lidmi. Je tam i nemocnice, takže myslím, že by byla dost využívaná,” zamýšlel se nedávno Novotný.

Lanovka do kampusu