Česká ulice, náměstí Svobody nebo Masarykova ulice. Výrazný pochod postupně míjí brněnská nejfrekventovanější místa a míří na Dominikánské náměstí. Tam se na začátku nového týdne koná symbolicky před magistrátní budovou koná událost s názvem Nocoviště. „Brno hází, ejchuchu, miliardy do vzduchu,“ zvolávají aktivisté do rytmu zvuků bubeníků.

Přestože počasí venkovním událostem po posledních horkých týdnech nepřeje, řadu bojovníků proti výstavbě lanovky do brněnského kampusu tato skutečnost neodrazuje. Vybavení pláštěnkami či deštníky tleskají a podporují pořadatele.

„Kdo bude chtít, může na Dominikánském náměstí přenocovat a ráno se společně vydáme na zasedání zastupitelstva,“ hlásí jeden z moderátorů akce a představuje se jako Ondřej.

Poté, co celý průvod přichází na Dominikánské náměstí, tvoří se kolem drobného pódia kruh posluchačů. Netrpělivě čekají, s jakým proslovem je tentokrát překvapí předseda jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra. Jako první řečník v úvodu svého povídání informuje, že se tvůrcům petice povedlo shromáždit přes pět tisíc podpisů.

Přenocují před magistrátem

Právě kvůli dostatečnému množství podpisů musí petici proti výstavbě lanovky do kampusu brněnští zastupitelé na svém úterním zasedání opětovně projednat. A právě proto se někteří aktivisté rozhodli před magistrátem z pondělí na úterý rovnou přenocovat.

„Jsme tady, protože chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s chystaným projektem lanovky v Brně. Podle našeho názoru a názoru pěti tisíc lidí, kteří podepsali petici proti tomuto záměru, je lanovka nesmyslná z pohledu dopravního, neudržitelná z pohledu ekonomického a katastrofická z pohledu negativních dopadů na životní prostředí,“ líčí argumenty proti lanovce ornitolog Jan Sychra.

Vzápětí dodává, že by zamýšlená stavba lanovky z Pisárek do Bohunic nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek.

Kromě potlesku mnozí účastníci Nocoviště Sychrovým slovům přitakávají. Mezi nimi například Lukáš Pokorný. Tomu vadí zejména projekty, na jaké se vedení města zaměřuje.

Namísto multifunkční haly či lanovky by více ocenil investice do infrastruktury či zeleně. „Nevidím jediný rozumný důvod, proč by lanovka do kampusu měla vzniknout,“ líčí Brňan, který petici rovněž podepsal.

I ti, kteří k petici svůj podpis dosud nepřidali, ale rádi by, mají na Dominikánském náměstí příležitost. Kromě výroby masek odkazujících na havrany či kavky čekají účastníky akce workshopy, koncerty a diskuze do pozdní noci.