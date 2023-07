/FOTO, VIDEO/ Nad brněnskými střechami zněla v úterý večer latinskoamerická hudba. Dvě stovky lidí přišly na střechu Vaňkovky naučit se dominikánský tanec Bachata. Akce s názvem Latino night proběhla v rámci prázdninového programu Stay fit a opakovat se bude každé další červencové a srpnové úterý. Různé taneční i fitness lekce budou na střeše nákupního centra zdarma téměř každý den až do konce prázdnin.

Stovky lidí tančily nad Brnem Bachatu. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Úterní tančírny Latino night mají pod taktovkou Petr Skopal s Renatou Folwarcznou. Výuce Bachaty se věnují už deset let. „Jde o dominikánský tanec, jehož tradice sahá daleko do šedesátých let minulého století a postupně se vyvíjel až do soudobých podob, které nazýváme Bachata Moderna a Bachata Sensual," popsal Skopal.

Tradiční Bachata je charakteristická smyslným pohybem boků a pánve, Bachata Moderna je kromě toho obohacena také o prvky Salsy. Bachata Sensual je nejintimnějším druhem tohoto společenského tance a typické je pro ni smyslné vlnění tanečnice a blízkost obou partnerů.

Taneční i životní partneři, kteří po vzoru španělských kolegů používají přezdívku Peťák & Renča, rádi propojují taneční komunitu. I proto se po téměř dvouhodinovém workshopu na střeše, kterého se zúčastnilo asi dvě stě lidí, připojila na následnou party další asi stovka už zkušenějších tanečníků Bachaty. „Je to něco jako český ples ale v latinskoamerickém rytmu," řekl v nadsázce Skopal. Podle jeho slov na akci dorazili tanečníci z celé Moravy.

Dorazit mohli lidé v páru i samostatně. „Využíváme toho, že ze začátku učíme účastníky základní kroky, což musí vyzkoušet sami. Postupně je spojujeme do páru a vůbec nelpíme na tom, aby se vzájemně znali. Také vyzýváme účastníky, aby si vyměnili partnery," uvedl Skopal a dodal, že cílem lekcí je především se společně pobavit.

Kromě úterních lekcí Bachaty můžou lidé na střeše Vaňkovky zdarma navštívit například středeční jógu či různorodé sobotní lekce.

Střecha nákupního centra není v Brně jediným místem, kam si můžou lidé přijít zdarma přes léto zacvičit. Například studio Happyoga pořádá každé úterý od šesti hodin veřejné lekce jógy na Špilberku.