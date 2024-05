Přestože Orolínovi zjistili, že má jejich dcera rozštěp, až na porodním sále v ostravské nemocnici, šokovaní podle svých slov nebyli. „Zafungovaly hormony, štěstí a brali jsme to tak, jak to je. Všichni nám okamžitě pomáhali, takže jsme tolik nepocítili, že to je něco jiného," vzpomínala matka malé Laury Simona Orolínová.

Rozštěp Lauře po narození nezpůsoboval ani žádné závažné zdravotní komplikace. „Byly drobné rozdíly v krmení, jinak je to ale stejné miminko, jaké by bylo bez vady," dodala Orolínová.

Ještě v den narození Laury dohodli lékaři Orolínovým termín operace ve Fakultní nemocnici Brno. Na té dvoutýdennímu dítěti chirurgové sešili nesrostlé rty a vytvořili nosní dírku. „Znovu jsme pak čekali na její první úsměv," podotkla Orolínová.