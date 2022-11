„Diskutovali jsme o způsobu a režimu dopravy, protože na to jsou desítky názorů. Na rovinu řeknu, že diskuze trvala mnoho měsíců, kdy jsme hledali to zásadní, a sice zklidnění dopravy. V tuto chvíli máme vysoutěženého zhotovitele, který by měl s realizací začít. Záleží ale na dostupnosti materiálu na vybudování dlažby. V případě, že materiál nebude mít k dispozici, úpravy začnou až v příštím roce. Nevíme totiž, jaké povětrnostní podmínky nás čekají,“ uvedl už před měsícem radní pro dopravu Petr Kratochvíl s tím, že v průběhu roku vznikla architektonická studie, prováděcí dokumentace a na úpravu prostoru byly vyhrazené finanční prostředky z veřejného rozpočtu. Vyhrazeno je na ni přes jedenáct a půl milionu korun.