Vedení Fakultní nemocnice Brno, pod níž Dětská nemocnice spadá, apeluje na pediatry a praktické lékaře pro dospělé, aby v období mezi svátky nechali své ordinace otevřené. „Vím, že je to těžké, ale v případech respiračních onemocnění by rodiče měli návštěvu pohotovosti s dětmi zvážit. Snažit se případně teplotu srazit doma a do nemocnice vyrazit v nezbytně nutných případech. Zároveň uvítáme, když v současné situaci budou používat respirátory nebo alespoň roušky,“ dodala Plachá.