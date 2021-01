Námraza komplikuje lidem cestu přes lávku mezi Laštůvkovou a Kubíčkovou ulicí v brněnské Bystrci.

Lávka mezi Laštůvkovou a Kubíčkovou ulicí v brněnské Bystrci občas nebezpečně namrzá. | Foto: Deník / Pavlína Zichová

Na nedostatečnou údržbu cesty si stěžují například místní na sociální síti Facebook. „Už od pátku je most až k zastávkám tramvají samý led a posyp žádný. Dnes jsem tam ze země sbírala nějakou babičku a sama mám co dělat, abych to po tmě přešla bez úhony,“ komentovala v úterý Monika Samková.