Tento víkend tunýlek rozebere těžká technika, která pracuje na rozsáhlé rekonstrukci železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za šest miliard korun. Na jeho místě postaví nový. Vyšší a širší. „Je to nebezpečné místo. Někteří řidiči, i když jedou ve směru, kde mají přednost, tak do tunýlku najíždějí velmi rychle. Z opačné strany je do podjezdu z kopce špatně vidět, přestože je tam zrcadlo,“ řekl Deníku Rovnost jeden z místních Jan Kořalka.