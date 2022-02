Vozidlo s evidenčním číslem 3136 v Brně jezdilo od roku 1980 do 1996. „Pak byl vůz odprodaný do ukrajinského Rovna, kde sloužil až do roku 2019. Následně se nám jej podařilo získat zpět," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.