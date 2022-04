V minulosti patřily železniční gorily mezi nejvýkonnější a nejrychlejší lokomotivy u nás i v Evropě. „Od poloviny sedmdesátých let až do prosince 2014 zajišťovaly dopravu prakticky všech vnitrostátních a mezistátních rychlíků a expresů z Prahy přes Brno na Slovensko. S vlaky EuroCity během své téměř padesátileté kariéry zamířily v čele expresů například z Břeclavi do Bohumína,“ informoval ředitel odboru provozu osobní dopravy Českých drah Tomáš Mohr.