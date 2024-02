Seriál Legendární české značky Zdroj: Deník Přečtěte si, které produkty z Čech, Moravy a Slezska dělají dobré jméno nejen svému regionu, ale mnohdy také proslavily Českou republiku v zahraničí. Zde jsou jednotlivé díly seriálu Legendární české značky. 1. díl: Olomoucké tvarůžky

12. února: Stavebnice Seva

19. února: Traktory Zetor

26. února: Fruko Schulz - Rum s plachetnicí

4. března: Klavíry Petrof

11. března: Rudolf Jelínek

18. března: Solvina - legendarní mycí pasta

25. března: Pivovar Radegast

1. dubna: Jablonecká bižuterie

8. dubna: Bohemia Sekt Starý Plzenec

Přesně nastavený postup je při výrobě traktorů známé značky Zetor. Každý zaměstnanec má v procesu svou důležitou roli. Na lince spojení například pracovníci dávají dohromady motor a převodovku. Přes den je tady slyšitelný rachot z pracovního procesu, který ustává až s koncem pracovní směny. „Montují přední hnací nápravu na motor, vyrazí výrobní číslo, namontují brzdové trubky nebo hydraulické hadice," vyjmenovává ředitel výroby Jozef Varga.

Od prosince si zaměstnanci zvykají na změnu. V této oblasti totiž pásovou výrobu nahradila buňková. Nyní už není potřeba při této části výroby tolik pracovníků jako doposud. Vedení firmy si změny pochvaluje. „Pásová výroba byla velmi neefektivní, prostor byl zbytečně velký. Na jednu buňku jsou nyní dva pracovníci, kteří jen montují. Člověk si převeze vozík s položkami na svoje pracoviště, vše má na danou zakázku očíslované. Je to o mnoho efektivnější,“ zmiňuje Varga. První traktor firma vyrobila už v roce 1946, jednalo se o model 25.

Pracovní sílu nově uspoří známý český výrobce traktorů také v lakovacím tunelu. Tam je nyní patnáct pozic místo původních jednatřiceti. „Máme rozběhnutý projekt na rychleschnoucí vodou ředitelnou barvu. Zrušili jsme sušičku, což znamená úsporu energií. Celý proces trvá asi jeden a půl dne, na lince spojení asi půl dne,“ vyčísluje ředitel výroby.

Díly kupují a soustředí se na celek

Podle výkonného ředitele Zetoru Róberta Harmana ve firmě s dlouholetou tradicí aktuálně prochází transformací výrobní filozofie. „Konstruujeme traktory z nakupovaných komponentů. Opouštíme výrobu vlastního motoru, vlastní převodovky. Hlavně z důvodu emisních norem, které jsou nepředvídatelné. Vývoj je velmi nákladný a složitý. Potom nám uniká, co zákazník opravdu chce. Dělali jsme, co chtěla Evropská unie, ale unikalo nám, co chtěl zákazník,“ přibližuje Harman.