/FOTO, VIDEO/ Velký zájem mezi fanoušky je o unikátní model mezi turisty atraktivní funkcionalistické vily Tugendhat v Brně. Jak už Deník Rovnost na konci roku informoval, bude z kostek lega. „Dorazí na konci ledna," potvrdil Deníku ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc, pod něhož vila Tugendhat spadá.

Redaktorka Brněnského deníku Rovnost Terezie Sekáčová představuje vilu Tugendhat v Brně. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Vedení muzea nechalo vyrobit nejprve padesát kusů stavebnice. Zájem je však daleko větší. Lego si na internetu ve formuláři zarezervovalo za několik dní už sto lidí. Zájemci se mohou registrovat i dál, ale doba dodání bude delší. Cena lega je 2 990 korun. „Už máme krabičky, ve Vídni je to připraveno. Teď už to sem jenom musíme dovézt," poznamenal Šolc.

Právě on za nápadem stojí. „Jako velký fanoušek Lega jsem se od nástupu do funkce dva roky snažil různými cestami kontaktovat společnost s žádostí o zapojení našeho ‚diamantu světové architektury‘ do jejich oficiální řady Architecture. Bohužel se to nepovedlo," uvedl.

Myšlenky se však nevzdal. Při slavnostním otevření opravené hlavní budovy Muzea města Vídeň na začátku prosince Šolc našel model jejich objektu od společnosti ViennaBricks. „Po oslovení jsme se velmi rychle dohodli na spolupráci a model už je připraven," řekl před Vánocemi Deníku Rovnost.

Už se těší až si vilu Tugendhat postaví. „Samozřejmě asi po pracovní době, ale postavím," ujistil Šolc. Model má 315 dílků.