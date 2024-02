Knihkupectví nebo lékárna už funguje v pravém křídle výpravní budovy na brněnském hlavním nádraží. Stavbaři dokončují rekonstrukci této části historického objektu.

Ve výpravní budově na brněnském hlavním nádraží pokračuje rekonstrukce pravého křídla. | Video: Deník/Michal Hrabal

Společnost Brno new station development, která má nádražní budovu dlouhodobě pronajatou od Českých drah, na úpravách úzce spolupracuje s Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče brněnského magistrátu.

Investor postupně zprovozňuje komerční prostory se službami pro cestující. „Stavební práce zahrnují i znovuoživení a zkulturnění společných prostor příjezdové haly. Stavební práce v pravém křídle výpravní budovy jsou stejně jako v minulosti za plného provozu s maximálním ohledem na bezpečnost a komfort cestujících, kteří nádražím prochází," ujistila zástupkyně výkonného ředitele Brno new station development Romana Stavinohová.

Úprav se dočkaly i obchody z Nádražní ulice. „Opětovně zahájila provoz lékárna Dr. Max, nově jednotka Relay a knihy Apokryf se vstupem z příjezdové haly výpravní budovy," zmínila zástupkyně investora.

Termín dokončení podle není nelze přesně specifikovat. „V březnu předpokládáme vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání společných prostor," řekla Stavinohová. Dokončení jednotek nebo jednotlivých součástí provozních prostor závisí na obchodním jednání s budoucími uživateli.

Některým cestujícím vadí, že po předchozí rekonstrukci zmizela místa k sezení z hlavní nádražní haly. „Chybí mi tady čekárny, člověk tu nemá moc míst, kam by si mohl sednout,“ postěžoval si třeba Jiří Oblouk.

Lavičky přibyly v minulých letech v levém křídle budovy, které prošlo rekonstrukcí. „Výpravní budova je co do počtu míst k sezení kapacitně naplněna. V levém křídle byla změněna pozice laviček pro sezení do prostor takzvané Malé secese, které se po několika měsíčním vyhodnocení užívání jeví jako dobré řešení oproti původní variantě. V pravém křídle výpravní budovy nejsou další místa k sezení plánována, tyto jsou ve výpravní budově stanoveny v souladu s veškerými normami, předpisy a jejich počet byl schválen Drážním úřadem," sdělila Stavinohová.

V pravé části výpravní budovy se nachází také speciální čekárna Českých drah a speciální čekárna RegioJetu. Jsou v neustálém provozu i po dobu rekonstrukce.