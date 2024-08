„Dodavatel si stěžuje na své vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel k vyloučení přistoupil, neboť dle jeho názoru daný dodavatel svou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nedostatečně zdůvodnil," popsal mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této věci vede už měsíc správní řízení. „Prověřujeme, zda zadavatel postupoval při vyloučení výše uvedeného dodavatele v souladu se zákonem," dodal Švanda.

Úřad zpravidla rozhoduje do šedesáti dnů, vždy však záleží na složitosti posuzované problematiky. „Pokud dojde k rozhodnutí ve prospěch silničářů ve stanovené lhůtě, tak se nic moc nestane a oprava se stihne ve stanoveném termínu, tedy do listopadu příštího roku. Pro nás by to znamenalo o dva měsíce kratší uzávěru," řekl lelekovický starosta Aleš Mikauš.

Pokud ale stavba brzy nezačně, hrozí podle Mikauše uzavření mostu bez výhledu na jeho opravu. Ten již delší dobu dosluhuje a je v havarijním stavu. „Lelekovicemi projede v pracovní den průměrně osm tisíc aut. Přes most v Hlavní ulici navíc vede jediný výjezd z Lelekovic směrem na Brno i Kuřim," podotknul starosta Lelekovic.

Případné objízdné trasy krajští silničáři určí až ve spolupráci s vybraným zhotovitelem. Uzavírka mostu ale tisíce řidičů velmi omezí. „Jediná logická objížďka směrem na Brno povede přes Jehnice a Mokrou Horu po celkem nevyhovující silnici," sdělil Mikauš.

Oprava mostu bude komplikovaná také kvůli blízkosti s vlakovou tratí. Železničáři proto s krajskými silničáři již vyjednali potřebná omezení provozu na trati během jednotlivých etap stavby. To ale bylo před průtahy s výběrem zhotovitele stavby mostu.

Využít chtěli železničáři například výluky jedné z kolejí v navazujícím úseku do Kuřimi, která potrvá od září do druhé poloviny prosince kvůli rekonstrukci královopolské stanice. „Zhotovitel opravy mostu ale bude muset žádat další výluky, jejichž termín nyní není možné předpovídat. Správa železnic je v této věci připravena jednat a vhodné termíny výluk nalézt. Omezujícím faktorem však můžou být jiné plánované výluky na železniční síti v okolí," poznamenal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Kromě mostu chtějí krajští silničáři opravit také silnici okolo něj v celkové délce pětasedmdesáti metrů, přilehlé svahy a chodníky. Zapotřebí budou také přeložky inženýrských sítí v úseku začínajícím před vjezdem do Lelekovic a končícím u sjezdu k vlakové zastávce Česká. Po dobu výstavby nového mostu budou pěší převáděni přes železniční trať prostřednictvím provizorní lávky.

Součástí stavby bude opěrná zeď o délce pětačtyřiceti metrů. Spodní stavbu bude tvořit železobetonový základ a opěry vetknuté do základů a také do nosné konstrukce v jejich horní části. Na obou stranách nosné konstrukce a navazujících křídel budou monolitické římsy. Odhadovaná cena stavebních prací přesahuje sto milionů korun.