Modernizaci kamer vítají zástupci Brna-středu. Už loni navrhli umístit nové na Jakubské a Mendlovo náměstí, do Kobližné, Veletržní a Mlýnské ulice „Do budoucna bychom ještě potřebovali nové kamery třeba na Cejlu, v Biskupské směr Denisovy sady, na křižovatce Křenové a Vlhké a také v centru u Orlí a Josefské,“ vyjmenovala radní Brna-středu pro bezpečnost Ludmila Oulehlová.

Kamery do konce letošního roku vymění třeba na náměstí 28. října, v Jugoslávské či Merhautově ulici. „Současné jsou už technologicky zastaralé, využívají totiž analogovou technologii,“ zmínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Kamery na šestnácti místech v Brně do příštího roku vymění. Nově zároveň přibudou na dvou zastávkách. V centru potřebují další.

