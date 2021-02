Lepší vidět vlka než komára. Zemědělci z jihu Moravy si přejí mráz, ne oblevu

/INFOGRAFIKA UVNITŘ TEXTU/ Zvlášť zemědělci a vinaři se zatím těší z podoby letošní zimy a únorových mrazů. „Zima je taková akorát. Kdyby mrazivé počasí vydrželo do konce měsíce, bude to jen dobře. Pomohlo by nám to zvlášť na polích,“ uvedl zemědělec z Břeclavska Antonín Osička.

Zima v krajině. Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Martina Křečková

Nízké teploty také částečně redukují škůdce a choroby. U některých je to ale paradoxně jinak. Bramboráři upozornili, že mandelinka úspěšně přezimuje spíš v mrazivějším období hluboko v půdě. Podle odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod přežívá méně jedinců v teplých zimách, kdy jsou více napadány bakteriemi a plísněmi, případně ztrácejí energii. „Záleží i na tom, jak úspěšně pěstitelé v předchozím období bojovali proti mandelince,“ doplnil Osička. Příliš tuhá zima? Odborníci: Lidé už mají zkreslenou představu, je to normální Přečíst článek › Ovocnáři jsou rádi, že pupeny na větvích stromů neraší příliš brzy. Na rozdíl od loňska, kdy byl podle dat meteorologů zvlášť únor mimořádně teplý. Doplatily na to například meruňky, které pak poničily mrazy ve druhé polovině března. „Na začátku loňského února teplotní maxima dosáhla asi šestnácti stupňů. Ani půda přes zimu pořádně nevymrzla. Jak se říká, je teď lepší vidět vlka než komára,“ připomněl pořekadlo Tomáš Litschmann, který z Břeclavska díky síti meteostanic Amet sleduje klima na jižní Moravě. Co se týká případného sucha, zásoby vody jsou podle Litschmanna ještě z podzimu. Podle měření na stanici Brno-Tuřany, která reprezentuje Jihomoravský kraj, byly navíc srážky i v prosinci a lednu nadprůměrné. V prvním měsíci roku pak podle meteorologů spadlo celkem jedenáct centimetrů nového sněhu, což je blízko dlouhodobému průměru. Z nejchladnějšího období současné zimy, kdy příliv arktického vzduchu srazil teploty hluboko pod nulu, měli obavy někteří vinaři. Obecně ale v zimních měsících keře révy mrazu odolávají lépe. „Ohrožující jsou dlouhodobější mrazy pod minus patnáct a skokové propady teplot. Každá odrůda je pak jinak mrazuodolná. Citlivou je třeba Müller Thurgau,“ vysvětlil Josef Svoboda, vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt. Naopak zamrzlá půda umožňuje vinohradníkům ořezávat keře, aniž by se brodili v blátě. „Ještě není vyhráno. Úrodu mohou vždycky poškodit jarní mrazíky. Klidně i začátkem dubna,“ podotkl zemědělec Osička s tím, že také napjatě očekává, jak se mrazy projeví na populaci hrabošů. Hlodavci na polích poslední roky decimují sklizeň. „Už jsme poškození viděli na ozimém ječmenu. Problém s hraboši tak nejspíš bude letos pokračovat,“ obává se Osička. Na Brněnské přehradě se topil pes, prolomil se pod ním led Přečíst článek ›

