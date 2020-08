Let na Krétu provázely komplikace. Brňané se z Rumunska vraceli do Prahy

Cestující letící z Brna do řeckého Heraklionu na ostrově Kréta ve středu zažili delší let, než očekávali. V Rumunsku se jejich letadlo kvůli komplikacím muselo otočit a zamířit do Prahy.

Letecká doprava - ilustrační foto | Foto: Shutterstock