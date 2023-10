Kroužící letadlo nad Brnem zaskočilo v úterý odpoledne obyvatele Brna. Na neznámé letadlo upozornili na sociální síti X nadšenci letecké dopravy. Deník zjistil, že se jednalo se o let rakouských aerolinek Austrian Airlines.

Letadlo v úterý odpoledne kroužilo nad Brnem. Jednalo se o výcvik rakouských pilotů. | Foto: Flightradar24

Podle mluvčího Řízení letového provozu Richarda Klímy se jednalo o standardní výcvikový let. „V těchto případech se jedná o nácvik přístrojového nebo vizuálního přistání na letišti. Cílem je získat vyšší úroveň znalostí pilotů v plném provozu, tedy i zkušenosti, které nelze na výcvikovém simulátoru stoprocentně zajistit,“ uvedl.

Při těchto letech piloti absolvují klasický let, ve kterém ale kladou důraz na jednu procvičovanou část. „Obvykle dochází k omezení místní letové činnosti například ultralightů na letišti s jednou vzletovou a přistávací dráhou s ohledem na to, že výcvikový let obsadí dráhovou kapacitu letiště,“ popsal omezení Klíma. Piloti při těchto letech komunikují s dispečery standardním způsobem podle předepsané letecké frazeologie.

Tyto výcviky se konají podle potřeby letecké společnosti. Naposledy cvičily své piloty Austrian Airlines na tuřanském letišti v květnu. Mluvčí brněnského letiště Karolina Gnědin vysvětlila, jak letiště s financemi získanými z těchto letů nakládá. „Příjem z vyúčtovaných výcvikových přistávacích poplatků je použit na údržbu a zachování provozuschopnosti pohybových ploch. Těmi jsou vzletová a přistávací dráha, pojezdové dráhy a stojánka,“ uvedla.

Podle ní se v Brně takový let uskuteční zhruba jednou měsíčně. „Brněnské letiště za tímto účelem využívají dopravci dopravce typu Austrian Airlines, Smartwings, Eurowings a letadla typu Airbus 320, Boeing 737, Embraer 170/190,“ řekla mluvčí.

Klíma z Řízení letecké dopravy doplnil, že takováto cvičení se konají i v Ostravě. Na pražském letišti Václava Havla letos v létě opakovaně trénovala posádka přílet letounu A380 společnosti Lufthansa.

