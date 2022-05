Záchrana nejstarší sauny v Brně z akce Z: musí ladit se zahradou Arnoldovy vily

Letní sezóna na brněnských koupalištích



* Od 28. května se lidé ochladí v bazénech koupališť Riviéra a Zábrdovice.

* Přírodní koupání nabídne návštěvníkům od 11. června biotop v brněnském Komárově.

* Na Riviéře a v Zábrdovicích zůstane vstupné stejně jako loni, dospělí zaplatí od sto pětapadesáti korun.

* Kvůli inflaci a rostoucím cenám energií zdraží vstupné provozovatelé biotopu.

Návštěvníci Riviéry si letos užijí nejen letní radovánky ve vodě, ale i na kurtech určených pro plážový volejbal, které dělníci zrenovovali v uplynulém roce. Jejich počet se tak nově rozšířil o dvě hrací plochy, sportovci si nyní zahrají na šesti kurtech. Na beachvolejbal letos animátoři zaměří také doprovodný program. „K dispozici bude profesionální trenér, který dokáže pomoct jak s naprostými základy pro ty nejmenší děti, tak se zlepšením techniky u dospělých. Chybět nebude ani tradiční beachvolejbalový hobby turnaj,“ popsal letní vyžití na Riviéře organizátor animačních programů Štěpán Pírek.

Své brány otevřou také vodní atrakce v Zábrdovicích. „Na zábrdovickém koupališti se malí i velcí návštěvníci mohou těšit na tobogan nebo umělé vlnobití. Na Riviéře plavci určitě ocení skoro čtyři sta metrů dlouhý kaskádovitý bazén,“ lákal zájemce generální ředitel městské firmy Starez Sport Martin Mikš, která obě koupaliště provozuje.

Každý den až do podzimu tak animátoři návštěvníkům toužícím po ochlazení připraví od dvou do pěti hodin odpoledne doprovodný program zahrnující třeba vodní aerobik nebo jógu. Ceny vstupného zůstaly v případě Riviéry i letního koupaliště v Zábrdovicích stejné jako v předchozím roce. Na Riviéře tak za celý den strávený v areálu zaplatí dospělí dvě stě čtyřicet korun, důchodci a děti od šesti do čtrnácti let polovinu. V Zábrdovicích vyjde vstupné na sto pětapadesát korun, děti a důchodce na osmdesát korun.

Rostoucí ceny energií a zrychlující inflace však mnohé provozovatele nutí ke zdražování. Stejnou zkušenost právě prožívají i na přírodním koupališti v brněnském Komárově, takzvaném biotopu. „Ceny jsme museli zvýšit. Stále nicméně tipuju, že budeme nejlevnější koupání v Brně, stejně jako loni,“ odhadl za Biotop Brno-Jih Lukáš Boula. Konkrétní navýšení zatím není známé, pro návštěvníky si ale pořadatelé připravili novinky například v podobě dřevěných přístřešků.

Náhrada kvůli stavbě VMO v Brně: mezi paneláky na Staré osadě se to nově zelená

Koupání v brněnské přehradě zpříjemní zájemcům na přelomu června a července první ročník festivalu Léto na Prýglu. Uspořádání události s rozpočtem osm set tisíc korun schválili před několika týdny městští radní. „Na místě bude připraven bohatý program se širokým sportovním vyžitím na souši i ve vodě. Aktuálně je v plánu jedenáct stanovišť, třeba laserová střelnice, stolní tenis, hokej, baseball, mobilní lanový park nebo dětská atletika s opičí dráhou,“ vylíčil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Návštěvníky akce čeká vstupné zdarma, stane se totiž součástí ohňostrojového festivalu Ignis Brunensis. „Děti mohou jednotlivá stanoviště obejít s hrací kartou, při absolvování daného počtu sportů pak získají dárek. Kromě sportovního vyžití se připravuje doprovodný program v podobě menších koncertů a různých vystoupení,“ přiblížil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.