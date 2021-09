Zahájení topné sezony 2021/22 nijak nevybočuje z průměru. V posledních letech začínalyTeplárny Brno s dodávkami obvykle v druhé polovině září. „Loni to bylo 25. září, o rok dříve už 18. září. Uplynulá sezona 20/21 však historicky patřila k těm delším. Dodávky ukončily Teplárny Brno teprve letos 31. května, bez přestání se v Brně topilo celkem 249 dnů," zmínila mluvčí společnosti Renata Diatková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.