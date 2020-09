Zvířata v brněnské zoo letos o letních prázdninách přilákala 132 tisíc návštěvníků. Červenec a srpen tak byly pro zahradu co do návštěvnosti rekordní. Ani taková čísla ale nenahradí zoo ztrátu z jara, kdy byla měsíc a půl kvůli protikoronavirovým vládním opatřením zavřená.

Mláďata surikat v Zoo Brno. | Foto: Deník / Attila Racek

Návštěvnicky úspěšnější byl letos červenec a i zde zřejmě zasáhly důsledky pandemie koronaviru. „Letošní červenec byl zatím nejlepší od roku 1997, kdy vedeme elektronickou evidenci. Do zoo dorazilo celkem 71 075 lidí, loni to bylo necelých devětačtyřicet tisíc návštěvníků. Jen pro zajímavost, druhý nejlepší červenec jsme zaznamenali v roce 2016, kdy jsme uvítali celkem 54 201 lidí. Nárůst je to tedy poměrně velký. Je daný především vhodným počasím a zřejmě i tím, že lidé více cestovali po atraktivních tuzemských turistických cílech. Rovněž srpen byl letos rekordní," shrnul mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.