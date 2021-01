Další podrobnosti ohledně maturit se středoškoláci dozví koncem ledna. „Ministr školství Robert Plaga na svém instagramovém účtu oslovil maturanty, aby zjistil, jak situaci vnímají. Jejich názory budou jedním z podkladů pro debatu s řediteli škol, učiteli a školskými asociacemi. Finální rozhodnutí padne v týdnu od 25. ledna,“ zmínila Lednová.

Názory na novinku v podobě slovního hodnocení jsou rozporuplné. „Je naprosto zbytečné, abychom používali označení uspěl a neuspěl. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jestli jednička je skutečně jedničkou na všech školách, nicméně si myslím, že kdybychom zůstali i klasického hodnocení, vůbec nic by se nestalo,“ uvedl ředitel brněnské střední školy Olomoucká Zdeněk Pavlík.

Ze slovního hodnocení je rozpačitá maturantka Ludmila Rousová z gymnázia Slovanské náměstí v Brně. „Nerozumím, proč se tak ministerstvo rozhodlo. Výsledná známka bude záviset pouze na hodnocení našich zkoušejících u ústní zkoušky, což zvyšuje nerovnost podmínek,“ řekla.

Současná covidová situace podle ní způsobila, že maturita se letos stala výzvou. A připravenost každého z maturantů bude hodně individuální záležitostí. „Nemyslím si, že máme rovné podmínky. U maturity ale musí nejvíce práce odvést student samotný. A ten, který letos odmaturuje, prokáže svou houževnatost a schopnost odvést dobrou práci i v nezvyklých podmínkách,“ uvedla maturantka.

Největšá riziko: praktická zkouška

Ani ředitelé škol se maturitní zkoušky z teoretických předmětů neobávají. Problém však podle nich může nastat u praktických předmětů a věří, že ministerstvo ještě podmínky letošních maturit upraví. „Příprava na maturitní zkoušku je individuální záležitostí každého studenta a závisí především na jeho přístupu. Online výuka může téměř v plné míře nahradit teoretickou výuku. Největším rizikem bude zřejmě praktická zkouška. Online výuka zde prezenční výuku plně nenahradí,“ poznamenal ředitel Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno-Trnkova Roman Moliš.

Podobný názor má i Pavlík. „Trošku předpokládám, že bude možnost upravovat maturitní zkoušky, protože teď jsme v situaci, kdy by měly běžet podle klasických standartů. Nicméně součástí našich odborných předmětů jsou i praxe a naši maturanti, kteří mají praxi třeba až ve čtvrtém ročníku, neměli v podstatě téměř žádné možnosti si ozkoušet stroje, připravit výrobky. V loňském roce jsme to řešili tak, že se končilo projektem konkrétních výrobků a upouštělo se od samotné výroby. Myslím si, že by to bylo rozumné i v letošním roce. Otázkou ale je, jak dokonale pak budou maturanti připraveni na vstup na trh práce," poznamenal Pavlík.