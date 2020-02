Firmy, které projevily zájem, v příštích dnech představí zástupcům kraje své nabídky. „Budeme s nimi jednat, uvidíme, zda pro nás jejich představy budou přijatelné,“ uvedl hejtman.

Kraj na provoz linky do Mnichova hodlá společně s Brnem přispět dva miliony a dvě stě tisíc eur za rok.

Lety do bavorské metropole skončily loni v únoru kvůli krachu společnosti BMI regional, od té doby kraj shání nového provozovatele pravidelného spojení.

Velká letiště

Podle ekonoma Petra Pelce ze společnosti Cyrrus má Brno nevýhodu v tom, že leží blízko Vídně i Bratislavy, kde jsou velká letiště. „Zavedení nové linky je sice plus pro Brno, ale bojím se, že nebude příliš vytížená a existuje tam riziko, že ji po roce zase zruší,“ podotkl.

Z Brna nyní létají tři pravidelné linky, a to do Londýna, italského Bergama a Berlína. „Hlavně o lety do Londýna je velký zájem. Linku využívají lidé při cestách za poznáním, za studiem a v hojné míře také podnikatelé,“ uvedl mluvčí letiště Jakub Splavec. Linka do Berlína skončí v březnu, podle dopravce kvůli malému zájmu cestujících.

Brno - Mnichov:

začátek letů: listopad 2015

kdy lidé létávali: pondělí – pátek, neděle

doba cesty: jedna hodina

konec letů: únor 2019

důvod: krach společnosti BMI regional

aktuální situace: kraj hledá nového dopravce

podpora kraje a Brna: 2,2 milionu eur