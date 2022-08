Pomocí projektu zvaného komunitní energetika, by tak elektřinou zásobily sluneční panely z plochy zhruba jednoho hektaru nejen domácnosti, ale firmy, veřejné budovy, proudila by i do dalších obcí. „Chceme vytvořit takzvané komunitní společenství, jehož členy by byly obce, občané i podnikatelé. Spojili jsme se s odborníky a energetiky a prověřujeme možnosti připojení do sítě, způsoby uložení energie do zásobních baterií, počítáme náklady,“ přiblížil přípravy Málek.