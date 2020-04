Lidé bez domova patří v době koronavirové pandemie mezi kriticky ohrožené skupiny. Otevřením centra chce město je i ostatní Brňany ochráním před šířením nákazy koronavirem. Areál kasáren nabízí padesát míst, lidem tam sociální pracovníci umožní základní hygienu, poskytnou přístup k čistému oblečení a využití sociální zázemí, zajistí stravování. „Pokud to jejich zdravotní stav bude vyžadovat, jsou v dosahu k dispozici i dohodnutí lékaři,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Centrum bude otevřené od osmi hodin ráno do osmi večer. Fungovat by mělo do konce letošního roku. „Budeme zde mít většinou lidi, které známe. Jsou schopni se řídit našimi pokyny, nejsou s nimi problémy. Do kasáren i na místa, kde přespávají, je budeme vozit vlastním autobusem,“ upozornil Matěj Nový ze Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který za chod centra zodpovídá. Podle něho budou podle zájmu o poskytované služby spolu se zástupci města zvažovat zavedení nonstop režimu.

V okolí centra posílí své hlídky městská policie. „Pro Židenice platí, že budeme pravidelně komunikovat s vedením městské části, aby od nás měli občané ze Židenic jeho prostřednictvím potřebné informace,“ sdělila Vaňková.

Primátorka považuje projekt kontaktních center a jejich dosavadní fungování za úspěšné. „Služby ve Vlhké ulici denně přijdou využít desítky lidí, u Anthroposu v tuto chvíli pobývá a přespává čtyřicet šest lidí, obsazenost je tedy v podstatě plně využita,“ doplnila.

Pro bezdomovce nakažené koronavirem město vyčlenilo ubytovnu v Železniční ulici. Záložní objekt pro další s pozitivními výsledky je připravený v areálu Židenických kasáren.