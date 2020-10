„Z pozice senátora to sice není tak přímočaré jako u starosty městské části. Ale tím, že budu jednat s mnoha kolegy na úrovních zastupitelstev, situaci mohu pomoct,“ popisuje čerstvě zvolený senátor.

Jaké jsou vaše pocity po vítězství?

Mám radost. Všechno jsem dělal pro to, abych zvítězil. Vítězství je největší odměnou za obrovský kus práce hlavně mého týmu, protože jeden vedle druhého tomu dali víc než sto procent svého času.

Čemu se chcete věnovat v Senátu? Předpokládám, že jako bývalý ředitel fakultní nemocnice zdravotnickým tématům.

Přesně tak. Tomu, co je mi nejblíž a čím jsem se celý život na různých úrovních živil, což je zdravotnictví, ale i sociální péče. Některé věci mohou být relativně jednoduché, spočívají v lepší organizaci a využití stávajících zdrojů, ať už personálních, materiálních nebo přístrojových. S tím mám velkou zkušenost v rámci města Brna, Jihomoravského kraje, ale i v rámci státu. Řadu věcí lze změnit pro pacienty bez toho, že by se do nich musely věnovat obrovské finanční prostředky. Samozřejmě jsou věci vyžadující finanční podporu, ale v současné době si nelze stavět vzdušné zámky. Ekonomická situace bude v příštích letech velmi svízelná.

Jak chcete své nápady uvést do praxe?

Je potřeba velmi rychle změnit středoškolské vzdělávání na zdravotnických školách, protože absolventi, většinou ženy, přichází do zdravotnických zařízení prakticky nepolíbení praxí. Tam se náplň výuky tak změnila, že zhruba osmdesát procent výuky se blíží gymnáziu a jenom zbytek je výuka praktická, odborná. To je potřeba radikálně změnit, aby zdravotní sestry přicházely do zdravotnických zařízení a po krátkém adaptačním procesu mohly hned pracovat.

Jaká jsou vaše další zdravotnická témata?

Další věcí, která se musí zásadně změnit, je postgraduální vzdělávání lékařů. To znamená to, co lékaři podstupují po absolvování lékařské fakulty, kdy už mají titul Mudr, ale teprve začínají získávat v určité specializaci praktické znalosti. U nás je to nesmírně komplikované. Hlavní problém je, že malé nemocnice si prakticky nemohou vychovat lékaře, protože kritéria umožňující akreditaci pro postgraduální vzdělávání jsou neuvěřitelně přísná a nesmyslná. Musíme řešit také stabilitu vzdělávání, protože se každý rok mění, takže mladí lékaři vůbec nevědí, co je čeká. Mnoho z nich to řeší odchodem do zahraničí, protože tam je systém léta stejný. Jak jsem s mladými lékaři ještě jako ředitel nemocnice mluvil, pro ně začínají být důležitější podmínky k práci nebo jasnost postgraduálního vzdělávání než absolutní hodnota jejich platu.

Kandidoval jste s podporou ODS a TOP 09, stanete se členem senátního klubu ODS?

Určitě ano. Jsem členem ODS už pětadvacet let, takže nemám ani jinou touhu než být členem jejího klubu.

Podpoříte do funkce předsedy Senátu Miloše Vystrčila?

Určitě. Znám ho už i osobně a musím říct, že kdyby nic jiného, udělal tak dobrou reklamu Senátu, že konečně hodně lidí pochopilo, k čemu může být. To, že říkáme, že je pojistkou demokracie, není formální klišé, může to udělat.

Jaký má podle vás Senát smysl?

Tím, že se do Senátu volí co dva roky třetina mandátů, se nestane, že by měl totožné politické složení jako Poslanecká sněmovna. Jinými slovy může brzdit jakékoliv neuvážené kroky Sněmovny, ať už je její složení levicové, pravicové nebo středové. Je vždy trochu jiný než dolní komora, což je právě pojistka demokracie.

Jaký bude váš první krok v Senátu?

Naprosto zásadní bude volba předsedy Senátu a tady Miloš Vystrčil má můj jasný hlas. Byl bych rád, kdyby mohl pokračovat.

Plánujete se setkávat s voliči ze senátního obvodu?

Nejen plánuji, budu se s nimi setkávat. To je základ práce nejen senátorů. A skutečně lidem pomáhat v dennodenních problémech, z pozice senátora to sice není tak přímočaré. Starosta městské části může lépe vyřešit třeba nefungující kanalizaci nebo rozbitý chodník. To senátoři přímo nemohou. Ale tím, že budu jednat s mnoha kolegy na úrovních zastupitelstev, situaci mohu pomoct.

Máme už konkrétní představy o formě setkávání s lidmi?

Musím si v Brně zařídit senátní kancelář a okamžitě dám všem na vědomí, kdy tam budu k dispozici, kdy tam mohou přijít a hovořit se mnou o čemkoliv. Minimálně dva dny v týdnu, pokud to nebude korigovat se zasedáním Senátu, tomu věnuji.

Co podle vás rozhodlo volby?

Kdybych to věděl, mohl bych učit politologii. Byl to korektní souboj, nechci říct pravice a levice, ale rozdílných názorů na některá celospolečenská témata.

Jak hodnotíte předvolební kampaň?

Rozdíly mezi mnou a paní Šabatovou byly v náhledu na některá témata, která v sobě mají jakýsi osten levicovosti a pravicovosti. Naprosto jsme se shodovali v základních tématech jako ochrana lidských práv, životního prostředí. Ale jde o to, jakými činy k nim dospět. V některém rozhovoru s ní jsem řekl, že chtít naplňovat v současné době Zelenou dohodu a uhlíkovou stopu snižovat o víc než padesát procent, když budeme mít velký problém, aby lidé v této zemi vůbec měli práci a přežili tuto krizi, mi připadá naprosto neadekvátní této době.

Oproti prvnímu kolu se sedmačtyřiceti procenty poznamenalo druhé kolo nízká volební účast.

Druhé kolo má černého Petra. Je to tak po celou dobu trvání Senátu. Doufal jsem, že mou volební kampaní přispějeme k větší účasti. Distribuovali jsme mezi všechny občany v obvodu brožuru o Senátu, která měla vysvětlující charakter, co dnešní Senát znamená, jakou má funkci. Bylo tam drobné pojednání o historii Senátu vůbec na světě počínaje Římskou říší. Chtěli jsme občanům vysvětlit, k čemu Senát je.

I tímto krokem jste se tedy snažil zvýšit volební účast?

Přesně tak. Vždy se najdou lidé, kdo budou pozici senátorů zlehčovat tím, že mají slabý mandát, volila je jen čtvrtina občanů a co ty další tři čtvrtiny. Hrozně mě to mrzí. Letos byly volby dobré v tom, že v prvním kole volilo sedmačtyřicet procent voličů, což aspoň prvnímu kolu dalo silnější mandát. Když lidé opravdu chtějí něco změnit nebo podporovat toho, kdo tady je, mají přijít k volbám, protože psát na sociálních sítích, koho jak nenávidí a koho by kam poslali, to je špatně.

Nakolik se vám změní život po zvolení senátorem?

Nijak se mi nezmění, protože už jako ředitel nemocnice jsem velmi často býval v Praze, ať už na jednodenní jednání, na konference. S manželkou máme velké děti, které žijí samostatně, mají své partnery, takže není podle mého názoru vůbec žádný problém určitá životní změna, která pro mě nebude nijak zásadní.