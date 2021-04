Karolína dostala invalidní důchod, chtěla ale pracovat. A tak si zaplatila kurz pracovníka v sociálních službách. "Věděla jsem, že pak dostanu práci. A skutečně jsem pak nastoupila do komunitního projektu," popisuje.

Později se připojily další zdravotní komplikace. "Musela jsem jít na druhou operaci a přiznali mi druhý stupeň invalidního důchodu. Snažím se šetřit a být v klidu. Až skončí korona, chtěla bych si udělat pedikérský kurz. Pak si otevřu živnost a bude mi dobře," sní žena.

Je jednou z patnácti lidí, které na nahrávkách projekt zachycuje. Mapuje příběhy obyvatel ze sociálně vyloučené lokality v okolí brněnské ulice Cejl. Audionahrávky zachycují jejich příchod do Brna, školní léta, úspěchy i neúspěchy.

"Příběhy se prolínají prožitky týkající se zkušeností s diskriminací, nerovným přístupem, životem a prací v podmínkách sociálního vyloučení, pocity strachu či odpojení. Manuša of Cejl ukazuje, že lokalita, která je většinou v české společnosti vnímaná jako ponurá, špinavá a nebezpečná, je místo plné života a barev, zajímavých lidí s různými životními osudy a zkušenostmi. O jejích obyvatelích můžeme mít různé představy, rozhodně o nich ale nevíme dost na to, abychom si o nich mohli myslet,“ poznamenala za organizaci Ratolest Brno Anna Kupcová.

Manuša of Cejl je variací na rozšířený projekt Humans of New York, tedy zveřejňování příběhů různých a na první pohled obyčejných lidí. Manuša je romské slovo pro "lidé".