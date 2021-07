Jak se vám žije v Lesním Hlubokém?

Narodil jsem se tady, žije se mi tu velmi dobře. Jsem spokojený, což lze usuzovat z toho, že jsem třicet let života obětoval obecnímu úřadu, obci jako takové. Samozřejmě není všechno tak, jak bych si představoval, ale spousta věcí se tady podařila. Snažili jsme se to udělat tak, aby se nám tady dobře, což si myslím, že se nám docela dobře daří. Ale v dnešní době, která je trošičku jiná, jsou problémy nového druhu. Věci, které se dnes neřešily, se dnes řeší.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Jaké problémy nového druhu máte na mysli?

Souvisí to s tím, že řada lidí se domáhá okamžité nápravy některých věcí, které ale nevidí v širším kontextu. Třeba když jsme dělali kanalizaci. Jsou to komunikace, které při ní byly loni provedeny. Samozřejmě nemohou být a nejsou ideální. Jsou sjízdné, ale není to to, co bychom tady rádi viděli. Ale vzhledem k tomu, že je máme smluvně vázané, snažíme se držet dobu pokrytou zárukou, abychom ji využili, když se něco pokazí. Po každé kanalizaci můžete věci hlídat sebelépe, ale neuhlídáte všechno. Stane se tak, že tam se něco propadne, něco se propadne jinde. Z toho plyne nespokojenost některých lidí a dožadují se sjednání okamžité nápravy. To někdy nejde.

Lze problémy nového druhu ukázat i na jiném příkladu?

Mám taky pocit, že jsou lidé přesycení tím, co všechno se tady dělá. Když to vezmu, máme už tady všechno. Počítaje vodou, plynem, kanalizací, vodní nádraží s bazénem, hřiště, kulturní dům, funkční obchod. Všechno nám tady běží, ale ještě pořád je spousta práce. Hodně se tady staví, hodně mladých lidí tady máme, plno dětí. Pokud se zadaří, budeme stavět školku pro děti i obecní byty. Myslím si, že to tak nějak jde, ale dnes chce každý mít hned všechno, což nelze.

Kdo je Vladimír Ryšánek



Narodil se v roce 1957, v Lesním Hlubokém žije od narození.



Vystudoval obor IT počítače na Vysokém učení technickém v Brně.



Starostou je nepřetržitě od roku 2010, ve stejné funkci byl i dřív, zastával i pozici místostarosty.



Ve volném čase hrál dřív aktivně tenis, který nyní sleduje, baví ho práce okolo domu nebo politika.

Co vám udělalo v poslední době radost?

Jsem rád, že konečně končíme výstavbu kanalizace, protože jsem si nikdy nemyslel, že přinese tolik problémů. Je to poslední největší akce. Ještě zbývá opravení komunikace, ale to nepovažuji za tak obrovský zásah. Kanalizace byla trochu problémová, ale to měla každá obec. Jsem rád, že se podařila nějakým způsobem zvládnout, a doufám, že se podaří uzavřít. A co mě pak potěšilo ještě víc, protože tu máme hodně mladých a hodně dětí, že se nám snad podaří školka udělat. Docela se mi líbí, že ti, kteří se sem přistěhovali, že docela dobře zapadli, to mě taky těší. Pak mám radost z toho, že když tady někdo kupuje pozemek, říká, že se jí tady strašně líbí, je to krása. I když nemáme všechno tak, jak by mělo být. Určitě jsou obce, kde to mají udělané líp. Toto mě vždy potěší.

Co považujete za největší problém v Lesním Hlubokém?

Někdy vztahy lidí, ale není to většina, opět je to menšina. Někdy mám pocit, že každý hledí sám na sebe. Už to není tak, jak to bývalo, že by chtěli udělat na úkor svého volna něco pro jiné. Není už toho tolik. To mi vadí, vztahy lidí, mám pocit, že si všichni žijeme strašně dobře a neumíme toho správně využít, spíš zneužívat. To mi vadí celkově i ve společnosti, ale projevuje se to i tady.

Na jakých velkých projektech v obci letos pracujete, případně jaké ještě chystáte?

Dokončujeme kanalizaci. Žádali jsme o dotaci na mateřskou školku. Zrovna v letošním roce máme jednadvacet dětí a nemáme je kde umístit. Nemáme proto umístěné ani předškoláky. Pak máme multifunkční dům, kde je kulturní dům, hospoda, obchod. Nahoře je prostor pro dva byty, na ně taky žádáme o dotaci. To jsou dvě hlavní akce. Pak je ještě poslední, zavedení vysokorychlostního internetu v nové zástavbě. Pak se připravuje zase další rozšíření výstavby, ale to dělají soukromníci.

Plánované byty mají posloužit jako běžné obecní bydlení?

Pokud se podaří i školka, chtěli bychom jeden byt nabídnout učitelce nebo ředitelce, pokud by byl zájem. Druhý bychom měli, kdyby se sem nastěhovala třeba rodina, která by se chtěla starat o obecní provozovny, obecní zeleň a podobně. Máme tady sice člověka, který pracuje na poloviční úvazek, ale uživili bychom ještě i dalšího. Jednak bychom rodině mohli dát bydlení a ještě bychom ji uživili. Pokud to nevyjde, nabídneme byt zájemcům.

Jaké náklady předpokládáte u obou investic?

Předpoklad zatím byl zhruba dvanáct až čtrnáct milionů na obě. Školka sedm milionů a byty pět. Uvidíme ale, jak ceny materiálů a práce pohnou rozpočty. Bohužel jsme se trefili do doby, která uměle zvýšila ceny úplně všeho.

Sám jste zmínil, že se připravuje nová výstavba, lákáte nové obyvatele záměrně?

Ano. Zhruba v roce 2000 tady žilo 168 obyvatel. Teď tady máme 276 obyvatel. Zájem je pořád velký. Teď se bude zastavovat část pole, to mají soukromníci. Některé zahrady uvnitř domů se budou zastavovat. Zájem je velký, nejsme schopni všechny uspokojit. Týdně volají jeden až dva lidi. Co se podařilo a těší mě, že jsme, i když by to tak asi nemělo být, nabízeli obecní pozemky hlavně mladým a teď se nám to dobře vrací. Jsou tam mladí, dobře spolu komunikují, máme v obci děti. To je dobrý a taky to, že máme, i když je pořád co zlepšovat, že máme obchod, hřiště pro děti, bazén. Lidé tady tak mají všechno. Když budou mít ještě školku, taky to obec pozvedne. Máme tady zámeček.

Jste spokojení s tím, jak obec obsluhuje regionální autobusy?

Dostupnost do Brna máme vynikající. Autobusová doprava je perfektní, jezdí nám tady každé dvě hodiny autobus. Ráno ve čtyři hodiny začne a o půlnoci končí. Když vzpomenu na devadesátá léta, tehdy jsme se dohadovali o každý spoj. Ne že zastavuje, ale aby vůbec jel. Dnes si sice něco zaplatíme, ale pořád je to únosné a máme krásnou obslužnost.