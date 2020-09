Zabránit ničení Moravské Amazonie a zachovat jihomoravskou přírodu dalším generacím se snažili brněnští aktivisté. Cílem bylo sesbírat co nejvíce podpisů pro záchranu lužních lesů.

Brňané dnes mohou podepsat petici za záchranu Moravské Amazonie. | Foto: Terezie Sekáčová

Unikátní území se v současné době využívá především k těžbě dřeva. "Naší krajinou bude to, co nám zůstane, a proto ji chceme zachovat v co nejlepším stavu. Tím, že se budou dál kácet lužní lesy a staré duby, tisíce druhů zvířat nezachráníte,” podotkla za Fridays for Future Zuzana Sobotíková.