Jak se proměnilo využití parků, náměstí nebo venkovních hřišť? I na takové otázky související s koronavirovou pandemií budou odpovídat Brňané v plánovaném sociologickém průzkumu. Minulý týden ho schválili městští radní. Ve spolupráci s městem ho udělá soukromá společnost.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Zvládání pandemie covidu přineslo řadu omezení. Objevily se výzkumy, jak se epidemická situace propisuje do života jednotlivců, rodin a celé společnosti, ale podle představitelů Brna schází průzkumy, které by reflektovaly nové životní strategie v kontextu prostředí měst. „Jak může město v podobných případech jeho obyvatelům zjednodušit život, se pokusí zjistit reprezentativní sociologický průzkum obyvatel města Brna starších osmnácti let, který bude takzvaně z očí do očí,"sdělil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.