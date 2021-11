Vlaky tam budou zastavovat od 12. prosince. „Výrazně se tím zkrátí cestovní doba pro cestující z Ostopovic do Brna. Cesta vlakem se bude pohybovat kolem deseti dvanácti minut, kdežto současné spojení autobusem a tramvají trvá kolem pětadvaceti až třiceti minut," porovnal ve čtvrtek ředitel firmy Kordis Jiří Horský. Společnost je koordinátorem hromadné dopravy v Jihomoravském kraji.

Od stejného data bude zprovozněná také zastávka v brněnské městské části Starý Lískovec. „Ale vzhledem k tomu, že trať do Zastávky je modernizovaná zatím pouze v úseku do Střelic, nemůžem navýšit počet vlaků tak, jak uvažujeme do budoucna. Pojedou zhruba jednou za dvě hodiny," zmínil Horský.

Óda na design. V Brně otvírá nové uměleckoprůmyslové muzeum, podívejte se

Železničáři nyní budují k zastávce Starý Lískovec provizorní přístup. K 12. prosinci má být hotovo. „Přístupová cesta bude osvětlená. Cestující se na zastávku dostanou z nejbližší zástavby. Je to provizorium," sdělil mluvčí Správy železnic Pavel Tesař.

Místo se do budoucna výrazně změní. Ve Starém Lískovci má totiž vzniknout nový dopravní terminál, který má vybudovat město. Ovšem, kdy bude hotový, zatím není jasné.