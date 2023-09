Pasohlávečtí si minulý srpen nechali udělat dopravní studii na průjezd obcí. „Zjistili jsme, že více jak padesát procent řidičů, kteří přijíždí do obce, porušují povolenou rychlost. Dokonce se našla i auta, která vjela ve více než stokilometrové rychlosti," nastínila starostka Dominová.

Jednou až dvakrát do měsíce Pasohlávkami projíždí i Miroslav Machala. „Úsekové měření by mi značně komplikovalo život. Snažím se jezdit podle předpisů, ale často spěchám. Bývají tam zácpy, různá omezení. Také to, že není dostavěná dálnice, která by situaci značně usnadnila, mě nutí, abych jezdil na hranici povolené rychlosti. Úsekové měření mi nepřijde fér,“ sdělil mladý řidič.

Pasohlávky jsou díky Novým Mlýnům nebo archeologickému návštěvnickému centru Mušov lákavou turistickou destinací a doprava v obci je tak podle Dominové velmi frekventovaná. Od úsekového měření si tak slibuje zklidnění dopravní situace. Kde přesně bude?