Jednou až dvakrát do měsíce Pasohlávkami projíždí i Miroslav Machala. „Úsekové měření by mi značně komplikovalo život. Snažím se jezdit podle předpisů, ale často spěchám. Bývají tam zácpy, různá omezení. Také to, že není dostavěná dálnice, která by situaci značně usnadnila, mě nutí, abych jezdil na hranici povolené rychlosti. Úsekové měření mi nepřijde fér,“ sdělil mladý řidič.

Germáni s Římany remizovali. Mír po bitvě u Pasohlávek stvrdili darováním synů

Pasohlávky jsou díky Novým Mlýnům nebo archeologickému návštěvnickému centru Mušov lákavou turistickou destinací a doprava v obci je tak podle Dominové velmi frekventovaná. Od úsekového měření si tak slibuje zklidnění dopravní situace. „První bude při příjezdu do obce ve směru od Brna a druhé ve směru od Brodu nad Dyjí," přiblížila starostka.

Nyní připravují projektovou dokumentaci k povolení, aby měření v obci mohli pracovníci nainstalovat. Dominová věří, že se to podaří v příštím roce.

Původně měly být v obci hned tři úseky, kde na projíždějící auta dohlédne zařízení na měření rychlosti. Třetí ale zatím nebude. „Policie s tím má trochu problém. Silnice od Aqualandu Moravia je v režimu účelové komunikace s maximální povolenou rychlostí třicet kilometrů v hodině. Z jejich pohledu není důvod tam dopravu zklidňovat. To, že tam třicítkou nikdo nejezdí, je bohužel fakt. Na tuto část nám ale zatím úsekové měření nepovolili," vysvětlila Dominová.

Na měření dohlíží i ve Vranovicích

Zařízení na měření rychlosti v Pasohlávkách budou mít na starosti strážníci z Pohořelic, přestupky pak budou administrovat pohořeličtí úředníci. Už nyní mimo Pohořelice strážníci dohlíží také na měření rychlosti v Lipové ulici ve Vranovicích a v Branišovicích.

V Pohořelicích měří řidičům rychlost ve Vídeňské, Znojemské a Brněnské ulici. Brzy přibude i čtvrté místo v místní části Smolín. „Čekáme na poslední dokumenty od policie a pak budeme soutěžit dodavatele. Chtěli bychom to mít ideálně hotové ještě letos," informoval pohořelický starosta Miroslav Novák.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Podle koordinátora Besipu Pavla Čížka je ověřené, že úsekové měření zklidní dopravu. „Pokud není jiné řešení, tak radary víceméně s jistotou zajistí, že auta pojedou tak rychle, jak mají. Za mě je to dobré řešení. Tam, kde je dlouhodobě problém s bezpečností, radary mají možnost ho vyřešit," podotkl.

Pohořeličtí nainstalovali do města také tři nové ukazatele rychlosti projíždějících aut. Dva se nachází v místní části Nová Ves a jeden v Dlouhé ulici. „Když jsme vyhodnocovali, jestli je intenzita dopravy v těch ulicích taková, že by se tam vyplatilo dát úsekové měření, ukázalo se, že ne. Z preventivních důvodů jsme ale chtěli řidičům ukázat, jakou rychlostí těmito místy projíždějí, protože tam případy překračování rychlosti byly," vysvětlil Novák.

MICHAL HRABAL

ALŽBĚTA KADLECOVÁ