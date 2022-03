Zastávka Starý Lískovec je v provozu jen den. Už ji posprejovali hákovými kříži

Železničáři očekávají, že chodník cestujícím poslouží nejméně do doby, než město Brno postaví a uvede do provozu dopravní terminál ve Starém Lískovci. Kdy to bude, nyní není jasné.

Stavbu nového terminálu totiž provází problém s pozemky, které město Brno stále nemá vykoupené. „Situace s dotčenými pozemky úředníci řeší téměř každý týden, ve hře je i forma vyvlastnění. Přestože se situace stále posouvá kupředu, není možné určit časový horizont, kdy by mohlo dojít ke konkrétním úpravám prostoru," sdělila v pondělí Kateřina Gardoňová z tiskového střediska magistrátu.

Nyní ve Starém Lískovci zastavují vlaky pouze zhruba jednou za dvě hodiny. Trať z Brna do Zastávky je totiž zatím modernizovaná pouze v úseku do Střelic.

MICHAL HRABAL

ŠIMON HERMAN