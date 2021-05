Ostře proti záměru vystoupil třeba ředitel nedaleké hvězdárny Jiří Dušek, který se obrátil s prosbou o pomoc při záchraně Kraví hory na městského architekta Michala Sedláčka. „Do budoucna znamená likvidaci současného parku na Kraví hoře. Třicet let se mluví o jeho rozšíření a najednou se zničehonic objeví tento plán, který tam místo parku dává zástavbu,“ kritizoval.

Upravený plán v areálu navrhuje plochu veřejné vybavenosti, která je určená konkrétně pro městskou nemocnici. Umožní zástavbu vysokou šest až šestnáct metrů s lokální pětadvacetimetrovou dominantou.

Podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala zanesením vypořádali připomínku úředníků magistrátního odboru zdraví. „Místo pro městskou nemocnici jsme hledali ve více lokalitách, u Ústředního hřbitova, v Technologickém parku nebo v Horních Heršpicích. Kraví horu jsme vybrali jako nejvhodnější. Území není využité, není to zeleň. Teď jsou tam likusáky. Není to tak, že se bude v dohledné době nemocnice stavět,“ řekl.

Nemilé překvapení

Areál až na malou část patří brněnské technice. Její představitelé plochu pro nemocnici odmítají. „Aktuální návrh plánu je pro nás velmi nemilým překvapením, proti kterému se rozhodně vyjádříme nesouhlasně,“ sdělila mluvčí univerzity Radana Koudelová.

Pro případný vznik městské nemocnice musí představitelé Brna tamní pozemky od vysoké školy odkoupit nebo je vyměnit za městské. Univerzita ale nemá podle Koudelové v plánu parcely prodat ani směnit.

Odpůrci návrhu upozornili, že se v místě dlouhodobě počítalo s parkem. „Osobně to považuji za šílený nápad. Po desetiletí je to určeno pro budoucí park a na to se všichni těšíme a místo veřejného parku by staré wehrmachtovské likusáky měly nahradit trvalé vyšší budovy," uvedl předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

Nemocnice zatíží dopravu v okolí

Kromě zástupců Vysokého učení technického o vymezení plochy pro městskou nemocnici nic nevěděli ani představitelé Brna-středu, na jehož území se areál nachází. „Město má hodně pozemků v rozvojových lokalitách, které jsou dobře dopravně dostupné. Je nesmysl umístit nemocnici nahoru na kopec, kde zatíží dopravu v okolí. Známe příklad ze Žlutého kopce s Masarykovým onkologickým ústavem," okomentoval radní Brna-středu pro územní plánování Petr Bořecký.

Městský architekt Michal Sedláček upozornil, že před zveřejněním upraveného územního plánu o vymezení plochy městské nemocnici nemohli podle zákona informovat. „Mezi tím, kdy se přijmou připomínky a vydá se upravený návrh, nám stavební zákon nepovoluje s někým o tom komunikovat. Nemohli jsme přijít za veřejností a říct jí, že tam plánujeme nemocnici. Je to velice striktní," poznamenal Sedláček.

Plocha pro městskou nemocnici se nachází hned vedle zahrádkářské kolonie. Tajemník základní organizace místních zahrádkářů Jiří Kohoutek změnu využití plochy na veřejnou vybavenost místo zeleně kritizoval. „Spoustu let našim zahrádkářům říkám, že tam nic jiného než park nemůže vzniknout a najednou se tam objeví nemocnice? Navíc si vyžádá spoustu dalších investic. Kromě jiného se bude muset třeba rozšířit silnice," zmínil Kohoutek.