Linka z Brna do Eindhovenu končí. Vybíráme pět nových destinací, zmínil primátor

Brno /FOTOGALERIE/ - Od soboty se cestující z brněnského letiště dostanou pravidelnými linkami už jen do Londýna a Mnichova. O půl dvanácté dopoledne totiž odstartuje poslední letadlo do nizozemského Eindhovenu. Pak provoz končí.

Z Brna nyní budou létat celoročně jen letadla do Mnichova a Londýna.Foto: Deník/Attila Racek

Linku provozoval dopravce Wizz Air. „Letadla jsme přesunuli na trasy s větší poptávkou,“ vzkázala mluvčí firmy Sorina Ratz. Z Brna firma létala dvakrát týdně. Po zrušení nyní bude zajišťovat jen spoje do Londýna.

Do Eindhovenu z Brna létala firma od roku 2011. „Ročně spoj využilo třicet tisíc cestujících. V roce 2013 dočasně společnost zajišťovala tři lety týdně,“ vypočetla mluvčí letiště Kateřina Pichalová.

Zbylé linky

• Z Brna nyní budou létat celoročně jen letadla do Mnichova a Londýna.



• Přes léto odsud létají spoje do turistických destinací.

Konec spojení přichází v době, kdy letiště slaví patnáct let provozu firmou Letiště Brno. Ta získala letiště do pronájmu od kraje. „Na sobotu jsme naplánovali exkurzi do zázemí, chystáme soutěže o letenky a jiné ceny,“ vyjmenovala slavnostní akce mluvčí Pichalová.

Za patnáct let v Brně přibylo cestujících ze 150 tisíc na půl milionu ročně. „Celkem jsme odbavili přes šest milionů pasažérů. Ročně u nás přistává čtyřicet tisíc letadel,“ doplnila Pichalová. Největší novinkou za poslední roky byla na letišti stavba nové odbavovací haly, kterou dělníci dokončili v roce 2006.

V minulosti se z Brna mohli lidé dostat pravidelnými linkami i do Prahy, Moskvy, Milána, Říma nebo chorvatského Zadaru. „Hledáme pět nových destinací, kam by se dalo z Brna létat. Poohlížíme se na východě. Na spuštění linek se budeme spolu s Jihomoravským krajem podílet. Začít fungovat mají už v březnu,“ uvedl brněnský primátor Petr Vokřál.

Z Brna létá také více než deset pravidelných spojů pouze přes léto. Míří do turistických destinací. Nově k nim od příštího roku přibude španělská Fuerteventura.